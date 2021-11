ELN asegura que sí hay acercamientos con el Gobierno Nacional para reanudar diálogos

Pablo Beltrán, líder de la delegación del ELN en Cuba, aseguró que sí hay acercamientos con el Gobierno de Duque a través de un mecanismo de buenos oficios que es iniciativa de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad del Vaticano y la Iglesia católica de Colombia.



Según explicó en Caracol Radio, el fin de este mecanismo es reanudar las conversaciones con el Estado colombiano luego de que fueran suspendidas en enero del 2019, producto de una atentado con carro contra la Escuela de Cadetes de la Policía.

“En varias regiones las que las comunidades piden unos acuerdos humanitarios y la Iglesia está muy comprometida con eso. Nosotros hemos dicho que nos disponemos, pero falta que el gobierno, si no se opone, por lo menos que permita que esas iniciativas humanitarias en las regiones se desarrollen”, explicó Beltrán.



Esto implicaría una serie de conciliaciones con los frentes de la guerrilla para que se resuelvan problemas que afecten a las comunidades en donde el ELN tiene incidencia. El comandante del grupo insurgente afirmó que estas acciones se pueden desplegar según las disposiciones de la Conferencia Episcopal.



Y en relación al pronunciamiento de Iván Duque, respecto a que no era posible retomar los diálogos si el ELN no cesaba su actuar delincuencial, Beltrán expresó que si la guerrilla hace un cese unilateral del fuego, las Fuerzas Armadas lo aprovechan para "tener ventaja militar, tenemos la disposición a hacer, pero de orden bilateral y esperamos que el gobierno haga cosas reciprocas en ese sentido”.



Comisionado de la Paz desmiente acercamientos

Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la Paz, desmintió los comentarios de Santos en relación a un posible acercamiento del presidente Iván Duque con el ELN.



En cambio, aclaró que las intenciones del Gobierno actual son exigir al grupo insurgente que cese sus hostilidades a cambio de retomar los diálogos.



"Cuando ellos cesen esas actividades, nosotros estamos listos para avanzar en los caminos que responden. Ese entendimiento del expresidente de la República es un mal entendimiento, pues él habla de que tiene entendido. Es un mal entendimiento porque nosotros mantenemos la línea de que esos señores dejen de realizar actividades criminales", enfatizó Restrepo.