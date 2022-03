Elecciones, bajo amenaza de grupos violentos y 'hackers': el Mindefensa explica el plan para combatirlos

Pese a que la Defensoría del Pueblo ha alertado que 274 municipios del país están en riesgo para los comicios que se avecinan, el ministro de Defensa Diego Molano, en entrevista con Colprensa, fue enfático en afirmar que la seguridad en todo el territorio nacional está garantizada para este domingo.



Molano explicó además que 240.000 hombres de la Fuerza Pública estarán desplegados en el país para garantizar la seguridad en 12.000 puestos de votación.



Frente al anuncio del ELN de decretar un cese al fuego para las elecciones, Molano dijo que este grupo armado es cínico porque hace 15 días estaba decretando un paro armado y ahora un cese al fuego.



A pocas horas de las elecciones, ¿Cuál es el balance de seguridad? ¿Están garantizadas las elecciones en todos los territorios del país?



El presidente Iván Duque y la Fuerza Pública han creado el Plan Democracia. Es un plan que tiene como propósito garantizar las elecciones para que los colombianos puedan votar libremente y de manera segura. 240.000 hombres de nuestra Fuerza Pública están desplegados ya en todos los municipios de Colombia, para garantizar que en 12.000 puestos de votación cada colombiano pueda ir a votar libremente.



Nuestro Ejército, Armada, la Fuerza Aérea y la Policía tienen ya asignadas zonas específicas para hacer la protección de los puestos de votación, para garantizar la llegada del material electoral, que comenzó a trasladarse desde esta semana, para que en el normal desarrollo de la jornada se den todas las medidas de seguridad.

La Defensoría del Pueblo advirtió que 16 circunscripciones de paz están en riesgo. ¿Qué medidas específicas se van a tomar sobre estos lugares?



El comité de orden público y con la valoración que hizo nuestro comando de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, identificó que había 55 municipios que por la presencia de grupos armados como el ELN, las Disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, podrían tener algún riesgo.



Frente a esto, se incrementaron las medidas de protección y la presencia de nuestro Ejército, especialmente, para que los candidatos puedan salir a hacer sus campañas libremente y también para que los ciudadanos que van a votar, lo puedan hacer.



Adicionalmente, con el plan Ágora que maneja el Ministerio del Interior con la Unidad Nacional de Protección, a todos esos candidatos de las zonas de circunscripciones de paz ya se les otorgó medidas de protección individual.



Estas semanas se han presentado ataques cibernéticos contra páginas web del Estado. Este domingo es el día más crítico ¿Temen más ataques y qué medidas están tomando para contrarrestarlos?



Siempre hay incidentes, pero se hace un permanente monitoreo y se toman las medidas para garantizar que estos no tengan un efecto sobre la normal dinámica del funcionamiento.



En el caso del Gobierno Nacional y, especialmente, del sector defensa, nosotros creamos este año el Centro de respuestas cibernéticas.



Hemos desplegado todas las capacidades de nuestro comando cibernético de las Fuerzas Militares y del Centro Cibernético de la Policía primero, para que se garantice la protección de los activos y la información de nuestras Fuerzas Militares y de Policía; segundo, para manejar cualquier tipo de incidente y que haya una respuesta permanente; y tercero, se instaló un puesto de mando cibernético donde las entidades del Gobierno van a estar en constante vigilancia frente a cualquier incidente o ataque que se presente a las páginas del Gobierno Nacional.



Además, hemos tenido apoyo de Estados Unidos y también, por supuesto, se darán respuestas efectivas a cualquier ciberdelito.

Es creíble el anuncio del ELN sobre un cese al fuego para las elecciones?



En materia de anuncios es una paradoja y uno podría decir que el ELN resulta cínico, porque hace dos semanas sale a hacer anuncios que constriñen, que dejaron 43 incidentes muy concentrados, afectando una vía como lo que hicieron en Pailitas, Cesar, y luego como consecuencia de las operaciones de la Fuerza Pública, entonces ahora dicen que van a hacer cese al fuego.



A los terroristas no se les cree, se les combate y se les manda un mensaje o se someten o los seguimos combatiendo y los desmantelamos, pero no vamos a permitir que dobleguen la voluntad del pueblo colombiano para que tenga unas elecciones libres.



Lo que hay que preguntarse es qué está detrás, qué propósito electoral está detrás, a quién quieren beneficiar con esas acciones mandando esa señal. Creo que lo que hay detrás son unas señales para que se les abran falsas negociaciones de paz o que a algunos de los candidatos les dé por negociar.



Esta semana el Gobierno anunció que cuentan con un equipo de inteligencia que generará información anticipada sobre atentados. ¿Hay algún grupo armado que esté planeando un ataque para estos días previos o para ese día?



Hay un grupo de inteligencia que instalamos que ha venido trabajando desde principio de año, para poder identificar con información que no solo desarrolla inteligencia sino que suministra inteligencia a la ciudadanía en cualquier acción.



Frente a eso se han tomado las medidas de inteligencia y los despliegues operativos para proteger los activos de la nación y aquí lo importante es mandar un llamado a la sociedad Colombia: Con todas nuestras fuerzas estamos trabajando para proteger a los colombianos de los enemigos de Colombia, porque estos buscan es siempre desestabilizar y lo que se ha hecho es este Plan Democracia para proteger las elecciones y al mismo tiempo proteger a los colombianos de esos enemigos.

Venezuela estaría movilizando tropas a la frontera con Colombia ¿Que información tienen ustedes de eso?



Permanentemente hacemos inteligencia para conocer cómo es la situación de la frontera de Colombia con Venezuela, hemos identificado que hay una movilización de unos equipos y una tropa, pero no es tanto como ellos dicen.



Nuestra principal preocupación es que ellos estén apoyando, en el régimen de Maduro, a los grupos armados organizados del otro lado de la frontera como el ELN y la Segunda Marquetalia.



Lo que hemos visto en los últimos meses es que allá en Apure hay una confrontación entre el ELN asociado con la Segunda Marquetalia, con apoyo de las Fuerzas Bolivarianas contra las Disidencias. Esa es la gran preocupación, que eso afecte de este lado como ha venido sucediendo, que pasen la frontera para afectar la tranquilidad de los colombianos.



Por eso tenemos desplegados dentro de este Plan Democracia en la zona de frontera, en el caso de Norte de Santander, el Comando Específico de Norte de Santander, con 3000 hombres en una operación permanente para contener y para proteger a la población y en el caso de Arauca están desplegados 700 hombres de Fuerzas Especiales y hay también un plan para contener que estos grupos armados no se pasen de este lado de la frontera, y si se pasan, hacer operaciones como la de alias ‘Arturo’, donde 27 guerrilleros resultaron muertos hace dos semanas.