Elecciones: Alejandro Eder  hizo público su voto por Rodolfo Hernández en segunda vuelta

Alejandro Eder, ex alto consejero Presidencial para la Reintegración y ex negociador del Gobierno en el proceso de paz, hizo público su voto por Rodolfo Hernández.

El también excandidato a la Alcaldía de Cali, habló de la necesidad de Colombia de lograr un cambio basado en la reconciliación nacional y en la unidad.



"Un país donde distintas personas de diferentes clases sociales, ideologías políticas, grupos étnicos y regiones geográficas podamos abrazarnos y crecer como nación." expresó.

En su video publicado en sus redes sociales hizo énfasis en que "Colombia necesita dejar atrás las prácticas corruptas que tanto daño nos han hecho y a los corruptos nefastos que son quienes las practican".



Eder manifestó que Gustavo Petro se ha rodeado por la politiquería y de la corrupción de siempre. "Con ellos con los que hace la campaña es con quienes va a gobernar. Su promesa no traerá cambio. Traerá más de lo mismo y peor". También dijo que ante el riesgo que enfrenta el país, “El voto en blanco ni elige ni gobierna, por lo tanto no es una opción, no sirve para nada”.