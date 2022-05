Elecciones 2022: las claves que definirían la segunda vuelta presidencial en Colombia

El próximo domingo 19 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta, en la que Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, disputarán la Presidencia de Colombia.



El resultado de la primera vuelta tuvo como gran sorpresa el triunfo del candidato Hernández sobre Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia y quien contaba con el apoyo del partido de gobierno, así como de los partidos tradicionales y sus principales figuras.



Ante este panorama, Santiago Londoño, politólogo de la Universidad Javeriana, explicó a El País las conclusiones principales que deja esta jornada electoral en la que, según la Registraduría y con el 99,93 % de las mesas informadas, ejercieron el voto 21'413.652 colombianos.



Hernández deberá convertirse en 'equilibrista'

Una vez se confirmó que Rodolfo Hernández había superado en votos a Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, éste último anunció que apoyará al exalcalde de Bucaramanga en la segunda vuelta presidencial.



Ante este anuncio, surgió de inmediato el interrogante de si Rodolfo Hernández será ahora el candidato del uribismo o si esta unión llegaría a ser contraproducente para su campaña.



Al respecto, el politólogo Santiago Londoño manifestó que si el exalcalde de Bucaramanga recibe a 'Fico' solo como un apoyo entonces no se interpretaría como que él pasará a ser el nuevo candidato del uribismo. Sin embargo, si el apoyo se convierte en adhesión, entonces la situación será diferente.



"La duda es hasta qué punto Rodolfo seguirá siendo un 'nini': que no era ni de Petro ni de Uribe. Ahora la parte de Uribe se le está uniendo, entonces la pregunta es cómo va a manejar el discurso de las adhesiones para así tener los votantes sin que le hagan daño a su campaña", mencionó Londoño.



Al respecto, agregó que si Hernández "comienza a tener muchas reuniones y se toma fotos con el expresidente Álvaro Uribe, entonces ahí sí quedaría claro que tendría el apoyo del uribismo; sin embargo, ese apoyo se veía venir".

Aumentó el número de votantes

Una de las principales conclusiones que deja esta jornada electoral es que, en comparación con las elecciones del 2018, un mayor número de colombianos salió a ejercer su derecho al voto.



De acuerdo con lo indicado por la Registraduría Nacional, en esta oportunidad se registraron 21'413.652 sufragios, es decir que salió a votar el 54,90 % de la población que estaba habilitada para hacerlo, mientras que en la primera vuelta de 2018 fueron 19'643.676 los colombianos que votaron.



Frente a este aumento en la cifra de votantes, Santiago Londoño detalló que "en esta primera ronda subió sustancialmente el potencial electoral, pero no sabemos si eso se va a mantener. 21 millones de votos es un número muy importante, Petro supo crecer su techo y buena parte de los votantes nuevos se fueron para él".

Campaña digital vs Campaña en las calles

Los dos candidatos que se disputarán la Presidencia de la República en segunda vuelta han demostrado que sus formas de hacer política y de impulsar sus campañas son sido completamente diferentes.



Por un lado, Rodolfo Hernández se enfocó en una campaña en su mayoría digital, por lo cual se le vio realizando videos virales y compartiendo todas sus propuestas y opiniones a través de redes sociales.



Aunque sí visitó ciudades y estuvo en las calles compartiendo con la gente, el exalcalde de Bucaramanga no participó en la mayoría de los debates que realizaron medios, organizaciones y universidades.



En el caso de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda continuó con una labor que llevaba adelantando desde antes de oficializar su aspiración presidencial y fue el recorrer todo el país.



De hecho, durante su campaña el exalcalde de Bogotá visitó gran parte del territorio colombiano, al tiempo que participaba en los debates a los que lo invitaban.



Aunque luego de las elecciones legislativas amenazó con no volver a los debates, cuando la contienda por la Presidencia iba llegando a su fin Petro volvió a los debates, e incluso estuvo presente en la mayoría.



Al respecto, Santiago Londoño aseguró que "para la segunda vuelta son solo 20 días que se tienen para hacer campaña, Rodolfo tiene que convencer a los colombianos, al tiempo que debe continuar evitando confrontaciones con el otro candidato y eso es lo que no podría hacer si va a debates con Petro".



Votos en disputa

Ahora que oficialmente Rodolfo Hernández cuenta con el apoyo de Federico Gutiérrez, la incógnita es a qué campaña se unirían Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez.



Teniendo en cuenta que la Presidencia se definirá entre un candidato de izquierda y uno que podría alinearse con la derecha, Santiago Londoño explicó que Rodolfo tendría más opción de quedarse con esos votos.



"Petro cuenta con los votos de la izquierda y seguramente puede aruñar algunos del centro de Fajardo, pero con el resto de candidatos no tendría opción, pues serían contra él. No es muy claro pensar que alguien que votó por 'Fico' ahora va a apoyar a Petro, casi que los cinco millones de votos del candidato del Equipo por Colombia estarían garantizados para Rodolfo Hernández", precisó.



Para ser elegido Presidente Gustavo Petro tendría que conseguir casi dos millones de votos adicionales y Rodolfo Hernández deberá buscar ganar cinco millones de votantes.



Rodolfo Hernández podría ser el nuevo Presidente

Teniendo en cuenta las propuestas, votos y el desarrollo de cada una de las campañas, el politólogo Santiago Londoño afirma que el próximo Presidente de la República podría ser el exalcalde de Bucaramanga.



"Si sumamos los porcentajes de Rodolfo Hernández y los de 'Fico' ahí ya tenemos más del 50 %, es decir que si el exalcalde de Bucaramanga logra consolidar los cinco millones de Gutiérrez y también los de John Milton, que son los cristianos, entonces ahí él estaría ganando", puntualizó.



En el caso de Gustavo Petro, el politólogo comentó que ahora queda la expectativa de qué va a hacer el candidato del Pacto Histórico para atraer los votos de los demás candidatos.



"Veinte días pueden verse como un largo tiempo, pero en campaña, un golpe de opinión o una crítica de un candidato al otro puede cambiar el resultado", concluyó.