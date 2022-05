Elección presidencial: estos fueron los ganadores y perdedores de la primera vuelta

La primera vuelta presidencial que se votó este domingo 29 de mayo fue una de las que dejó resultados más sorprendentes en los últimos años.



El inesperado ascenso de Rodolfo Hernández; la caída de Federico Gutiérrez, quien tenía el apoyo de la mayoría de los partidos tradicionales; el estancamiento de Gustavo Petro, que no logró ganar en primera vuelta como esperaba, y el derrumbe de la candidatura de Sergio Fajardo, son algunos de los resultados más significativos de la jornada.



La votación deja además mensajes sobre los partidos políticos tradicionales, el Gobierno de Iván Duque, la influencia del expresidente Álvaro Uribe en el escenario nacional, el centro político y la participación de los colombianos.



Estos son los ganadores y perdedores de la jornada.

Ganadores:

Rodolfo Hernández:



Sin duda, es la sorpresa de la jornada. Hasta hace algunas semanas, parecía no tener mayor opción de pasar a la segunda vuelta. Es un candidato relativamente desconocido, sin una fuerza política grande que lo acompañe. Tuvo problemas incluso para conformar una lista a la Cámara por Santander y no tenía congresistas que lo respaldaran a nivel nacional.



Sin embargo, en las últimas semanas las encuestas empezaron a mostrar su crecimiento y él empezó a recibir el apoyo de congresistas recién electos, y ahora, ya con el apoyo de Federico Gutiérrez anunciado esta noche, se perfila como un candidato con mucha opción para recoger el antipetrismo, el voto de la derecha y eventualmente superar a Petro en segunda vuelta.



Gustavo Petro:



Es ganador porque obtuvo la votación más alta de la jornada, con más del 40% de los votos y un alto margen de diferencia sobre sus contrincantes, pero es una victoria agridulce porque no alcanzó a obtener la victoria en primera vuelta como esperaba y tendrá que enfrentar en la segunda vuelta al rival que, según las encuestas, más se le dificulta derrotar, Rodolfo Hernández.



Si bien obtuvo más votos que en la segunda vuelta de 2018, demostró que está muy cerca de su techo y que por el momento no parece tener muchas opciones de crecer para la segunda vuelta, lo cual le generaría problemas para poner ganar en segunda vuelta.



La participación:



Estas elecciones reiteraron una tendencia que ya se venía dando desde la primera vuelta de 2018. En esa ocasión, por primera vez en el siglo, la participación superó la mitad del potencial electoral. Ese año la participación fue del 53% y este año fue superior, por encima del 54%.



La Registraduría:



A pesar de todas las sospechas que habían surgido sobre el sistema electoral en las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo, la Registraduría presentó para esta primera vuelta presidencial resultados muy rápidos y por el momento sin mayores sospechas de fraude.



Si bien se presentaron alrededor de 600 denuncias sobre posibles irregularidades, no han tenido hasta el momento la magnitud suficiente para poner en duda los resultados.



Además, a pesar de la doble lectura del preconteo, que se estableció para evitar errores en los resultados, alrededor de las 5 de la tarde ya había claridad sobre los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta.

Los perdedores

Los partidos tradicionales:



Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, hicieron una campaña caracterizada por el rechazo a la política tradicional. Aunque Petro llegó a tener algunos acercamientos con el Partido Liberal, esta colectividad terminó finalmente apoyando a Federico Gutiérrez. Hernández, por su parte, expresó permanentemente su rechazo a todos los partidos.



En cambio, a Federico Gutiérrez, que tenía de su lado a las organizaciones políticas más tradicionales y poderosas, como el partido Conservador y el Liberal, y la mayoría de los miembros de otras que no le expresaron oficialmente su apoyo como Cambio Radical y Centro Democrático, no le alcanzó para llegar a segunda vuelta, lo cual es una derrota enorme en términos políticos para unas colectividades que han puesto presidente en las últimas décadas.



El Gobierno:



El presidente Iván Duque también es un perdedor claro de la jornada. La victoria de dos candidatos que representan un cambio puede ser interpretada como un mensaje de rechazo a sus políticas y la necesidad de un cambio que no ha sido expresado por la actual administración.



Álvaro Uribe:



Después de haber dominado la política colombiana por más de 20 años, el expresidente Uribe terminó no siendo significativo para la elección del próximo presidente.



Incluso, su apoyo resultó siendo perjudicial, como él mismo lo reconoció después de las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo. Óscar Iván Zuluaga, el candidato de su partido, el Centro Democrático, tuvo que marginarse de la consulta del Equipo por Colombia, precisamente porque algunos de los miembros de esa coalición consideraban negativo permitirle participar en ella, y luego, Federico Gutiérrez, a quien se le llegó a llamar su ‘candidato in pectore’, buscó distanciarse de él y aún así su cercanía con él pudo terminarle costando y llevándolo a perder en la primera vuelta con Rodolfo Hernández.



El centro político:



La derrota del candidato Sergio Fajardo, que en la primera vuelta presidencia de 2018 llegó a tener más de 4,5 millones de votos y en esta ocasión no alcanzó a llegar al millón, es una muestra de que el centro político no logró consolidarse como alternativa en estas elecciones. Desde la realización de las consultas internas, el pasado 13 de marzo, los votantes fueron agrupándose en torno a dos candidaturas, claramente diferenciadas, de modo que la alternativa de Fajardo se fue debilitando paulatinamente hasta quedar finalmente con menos del 5% de los votos.