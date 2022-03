El Valle no tendrá senadores liberales ni conservadores, ¿qué les pasó?

Una de las preguntas que queda en el ambiente después de las elecciones legislativas registradas el pasado domingo es: ¿Por qué el Valle del Cauca se quedó sin la representación de los partidos Liberal y Conservador en el Senado?



Algunos analistas consultados por El País coincidieron en señalar como una de las posibles causas, sino la principal, la falta de liderazgo político de estas dos colectividades en la región.



Por ello, aseguran, definitivamente deberán hacer una reingeniería de sus marcos ideológicos si quieren recuperar el terreno perdido en el departamento.



Álvaro Benedetti, consultor político, sostuvo que básicamente la razón es que no hay ningún representante fuerte de esas dos colectividades en el Valle del Cauca, pero muy especialmente en el área metropolitana de Cali.

En ese sentido, precisó que estos dos partidos suelen ser mucho más fuertes en las regiones que en las zonas urbanas, donde hay una construcción más sólida del voto de opinión. Esto ha incidido en que lasa fuerzas políticas tradicionales pierdan mucho peso en las grandes ciudades y la capital vallecaucana no es la excepción.



“No hay una figura descollante, el primero que se me viene a la mente por el Partido Conservador, con una quemada muy fuerte, es Ubeimar Delgado, que si bien a priori era un elector muy importante, la ciudadanía no lo respaldó a pesar de tener gente en la administración distrital e incluso en la Gobernación. No fue un candidato que representara intereses generales y un candidato visible que demostrase a la postre algo de renovación. Creo que esa es la principal razón”, manifiesta Benedetti.



No obstante, en Colombia el segundo partido más votado fue el Liberal, seguido del Conservador, y en la Cámara el principal fue el ‘rojo’, lo que quiere decir que no es que estas dos colectividades estén mal, sino que aquí, en la región, no tienen figuras fuertes.



En el Valle, aseguran analistas, estos partidos han perdido fuerza frente a otras tendencias como por ejemplo el Pacto Histórico y la Alianza Verde.



“Sin duda alguna a lo que estamos asistiendo es a un reacomodo de las fuerzas políticas por partidos”, reiteró el consultor.

"En las grandes ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, los partidos tradicionales dejaron de ser importantes hace mucho tiempo”: Álvaro Benedetti, consultor político.

Por parte, el politólogo Alejandro Echeverry indicó que el conservartismo viene en un proceso de decadencia, ya que en los últimos años ha perdido el liderazgo que tenía en la región y esto tendría como mayor responsable a Ubeimar Delgado, que no ha tenido los resultados esperados como líder ‘azul’. Prueba fehaciente de ello, sostiene, es que no resultó elegido senador.



Lo anterior iría muy ligado a que en el Valle del Cauca, y especialmente en Cali, hay un cambio de tendencia, de pasar de esos ideales tradicionales Liberal y Conservador a unas visiones más modernas, por así decirlo, en términos del marco ideológico.



“Creo que hay un cambio de tendencia en términos ideológicos, pero más allá de ese cambio, lo que hay es un deterioro de liderazgos de caciques electorales que en su momento, en el Valle del Cauca, eran muy importantes y que hoy son irrelevantes a nivel nacional”, subrayó Echeverry.



Según expresó el analista político, lo misma pasa con el Partido Liberal, cuyo último senador del Valle del Cauca fue Edinson Delgado, quien perdió las elecciones en 2018.



Lo que pasó este domingo, añadió el especialista, solo demuestra que el partido como tendencia, como marco ideológico, como ‘trapo rojo’, ha venido en franca decadencia.



“Uno de los grandes análisis que hay qué hacer es que, muy a pesar de que estamos gobernados por un alcalde de izquierda, muy impopular, uno pensaría que iba a haber un castigo hacia esa ala progresista y lo que termina ocurriendo es que Cali se convierte en el epicentro del Pacto Histórico, tanto al sacar mayor votación a Cámara como Senado para el Valle del Cauca”, precisó Echeverry.



Además, la votación que puso esta capital para el Pacto Histórico para las elecciones presidenciales, representa más o menos el 10 % de la votación.



Algunas voces también adjudican estos resultados a que en el Valle del Cauca predomina el Partido de la U, liderado por la exgobernadora Dilian Francisca Toro, que además de controlar la Gobernación maneja las alcaldías de varios municipios.