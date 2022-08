"El único pedacito del Litoral Pacífico de todo el mundo pobre es el colombiano": Petro en Cumbre del Pacífico

“La Vicepresidenta es la responsable administrativa de las políticas públicas que lleven a la igualdad y que haga que el Litoral Pacífico reciba en los cuatro años que están por venir la prioridad de las inversiones de las políticas públicas nacionales”.



Así concluyó el presidente Gustavo Petro su intervención en la Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico, realizada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, adonde llegó este miércoles en compañía de varios de sus ministros.



Entre ellos estaban, el de Interior, Alfonso Prada; el de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; el de Educación, Alejandro Gaviria, y la de Agricultura, Cecilia López, quienes estuvieron acompañados de monseñor Héctor Fabio Henao, quien trabaja por la reconciliación en el país.



“El único pedacito del Litoral Pacífico de todo el mundo pobre, repobre, es el colombiano”, reflexionó el Mandatario antes de encomendarle públicamente a Francia Márquez la misión de trabajar porque se avance en la superación de la falta de equidad que ha afectado a esta región del país.



De acuerdo con el Jefe de Estado, tradicionalmente el Litoral Pacífico ha sido excluido del desarrollo de la sociedad colombiana “porque fue adonde llegaron los esclavos que se liberaron”, por lo que esta región ha sido especialmente afectada por el racismo.

El presidente Gustavo Petro su intervención en la Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico, realizada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Jorge Orozco / El País

Por eso, tras “agradecer” la copiosa votación que tuvo en las pasadas elecciones, les dijo a los mandatarios locales presentes: “Desigualdad es la palabra que llevó al grito que las comunidades de sus municipios lanzaron el 19 de junio”, y se comprometió a elevar las condiciones de salud, educación “y de vida” de esta zona del país, para lo cual la inversión en ella será prioridad en su Gobierno.



Antes de su intervención, el Presidente recibió de parte de los alcaldes un ‘recado’, la estrategia ancestral a la que recurrieron los asistentes a la cumbre para enterarlo de las principales necesidades que tienen sus comunidades.

El presidente Gustavo Petro su intervención en la Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico, realizada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Jorge Orozco / El País

“En el Pacífico colombiano no existe un sistema de transporte público fluvial. El sistema de transporte aéreo es verdaderamente costoso. Es más difícil para una persona del Pacífico venir al médico en Cali que ir de Cali a Miami”, le dijo el alcalde Jorge Iván Ospina a Petro, tras agradecerle que hubiese escogido a la capital del Valle para hacer su primer viaje como Presidente.



De su lado, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, afirmó: “Queremos ser sus coequiperos, me permito proponerle que revise la tramitología. Cuatro años en los que usted va a afianzar cambios en la política medio ambiental, de drogas y agraria serán muy cortos si no somos efectivos”.



Y su homóloga del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, aprovechó para comprometer al nuevo Mandatario con la continuidad de algunas obras de infraestructura de las que está pendiente la región para su desarrollo.



“Queremos presentar tres proyectos: el dragado de Buenaventura, que no es el puerto de Buenaventura, no es el puerto del Valle, sino que es el principal puerto de Colombia; la conexión del Pacífico con la Orinoquía, que tiene listo un billón de pesos para invertir, que el tramo Mulaló-Loboguerrero, que tuvo muchos problemas ambientales, y la factibilidad del primer tramo Cali-Jamundí, del tren de cercanías”.



Otro de los asistentes que le habló al presidente Gustavo Petro fue el mandatario de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, quien le pidió que “el Plan de Desarrollo se formule con la participación de todos los actores y que comprenda que la inequidad que ha caracterizado a este país debe ser superada y que la competitividad de Colombia pasa por esta región”.



En su opinión, se necesita revisar los proyectos que se ejecutan en los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial, Pdet, “porque ha sido un fracaso”. “Necesitamos avanzar en el acuerdo humanitario que nos permita superar la crisis humanitaria que tenemos en todos los municipios del Pacífico”.



De su lado, la alcaldesa de Santander de Quilichao, municipio del Cauca, Lucy Amparo Guzmán, le dijo al Jefe de Estado que “es fundamental no solamente el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino que se sigan las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Necesitamos que la gente viva en paz”.



Una vez Gustavo Petro abandonó el Centro de Eventos, la vicepresidenta Francia Márquez ingresó al recinto y, tras ser felicitada por los alcaldes presentes, se comprometió a “trabajar duro para que se pueda vivir sabroso”.



“Tenemos desafíos enormes y el primero para esta región es el cuidado de la vida. La palabra pacífico, que de alguna manera significa paz, ha estado tergiversada por la violencia que hemos vivido”, manifestó.