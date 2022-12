"El Presidente tiene la última palabra": MinDefensa sobre liberación de jóvenes 'primera línea'  

Al tiempo que se conocía el texto del decreto mediante el cual el Gobierno reglamentará las reglas y la forma en que los jóvenes que participaron en protestas podrán ser nombrados gestores de paz y recuperar su libertad, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó cómo operará la Comisión que presentará al presidente los nombres de los jóvenes que pueden ser liberados.

“Vamos a definir seguramente esta semana en primer lugar esos lineamientos que debemos establecer los miembros de la Comisión y proceder a hacer la revisión en los términos en los que aparece consignado en el decreto, las funciones que se nos asignan para formular las recomendaciones al presidente”, explicó Velásquez.



El ministro explicó que el rol de la Comisión, que estará conformada por los ministros del Interior y de Justicia y el director del departamento administrativo de la Presidencia, no es cuestionar las pruebas ni examinar los procesos.



“La tarea de nosotros no es cuestionar, respecto de las pruebas que existan, no es hacer una revisión de los procesos, es solo definir de acuerdo con unos criterios quiénes podrían ser designados a juicio de la comisión, para ser presentados esos nombres al presidente”, explicó Velásquez.



El ministro dijo que sí cree que los jóvenes que sean seleccionados podrían salir de la cárcel antes de navidad. “Esta misma semana vamos a empezar con la fijación de los lineamientos y el examen de los casos”, dijo.