"El país puede tomar un camino de radicalizaciones": Uribe sobre Gobierno Petro

El ex presidente Álvaro Uribe en el marco del Foro del Centro Democrático denominado ‘Las regiones vuelven al centro’ realizado en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en su intervención realizó varios cuestionamientos al Gobierno de Gustavo Petro, “a ratos veo que el país puede tomar un camino de radicalizaciones en puntos antagónicos que primero lo estancan y después lo destruyen”,



Por un lado, en cuanto a la reforma a la salud presentada el pasado 13 de febrero el ex mandatario señaló que “¿acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales mixtas, solidarias, la posibilidad que han tenido los colombianos de que la señora del hogar más pudiente económicamente acuda al mismo hospital y reciba el mismo beneficio de la señora del más humilde barrio de la gran ciudad o de la zona rural?”, dijo Uribe.



Quien además agregó, que se deben hacer reformas pero se debe preservar un sistema que ha logrado que la mayor parte del dinero la paguen los empleadores, el Estado y no los trabajadores.



“Hay que resolver el tema de la Colombia rural y profunda, donde la salud no ópera bien por falta de infraestructura, lo entendemos pero, ¿acaso para resolver esos problemas no se puede hacer un acuerdo que mantenga el concepto el sistema actual que es mixto y solidario? “, puntualizó Uribe.



Así mismo advirtió sobre las consecuencias que traería un sistema de salud netamente público, usando como ejemplo el sistema de Cuba, asegurando que cuando todo lo maneja el Estado el ciudadano pierde la capacidad y la posibilidad de quejarse por medio del Gobierno.



Otro punto a tratar estuvo relacionado con la transición energética, el ex mandatario dijo que se debía buscar un acuerdo para que el país pueda avanzar en la conversión energética para que al mismo tiempo se tenga la posibilidad autosuficiencia de capacidad exportadora en combustibles.



“Faltan 15 millones de hogares, 15 millones de colombianos faltan por gas natural. Y el petróleo, el petróleo que se acabe como combustible, pero todavía no le han encontrado el reemplazo para la industria petroquímica, para la construcción”, agregó Uribe.



Finalmente el ex presidente Uribe se refirió a la posibilidad de que Colombia dependa del gas natural de Venezuela, usando como ejemplo el triunfo de Fidel Castro en Cuba, cuando este empezó hablar del imperialismo Yankee y como había que romper esa dependencia.



“ Lo que yo no entiendo es que hoy, las mismas tesis, las mismas voces que criticaron la dependencia latinoamericana de los grandes poderes mundiales, quieran someter un país a depender en gas natural del otro.”, señaló el ex presidente.