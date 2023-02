El llamado de De la Calle al Gobierno para que se escuchen los reparos a la reforma a la salud  

Pasan los días y la reforma a la salud aún sigue dando de qué hablar, sobre todo, por los múltiples reparos que ha recibido el proyecto de parte de la ciudadanía, miembros del sector de la salud, congresistas e, incluso, desde el interior del Gobierno Nacional.



De hecho, según se conoció, el presidente Gustavo Petro recibió un documento en el que se le formulan varios reparos a la iniciativa que su administración está promoviendo y el cual, para sorpresa de muchos, fue escrito por cuatro altos funcionarios del Gobierno Nacional: el ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la ministra de Agricultura, Cecilia López; el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación, Jorge Iván González.



Aunque, el presidente Petro confirmó que recibió la carta y aseguró que gracias a esa discusión se hicieron ajustes en el proyecto que redujeron su impacto fiscal, el senador Humberto de la Calle no dejó pasar la ocasión e hizo un llamado al mandatario a que escuche los múltiples reparos que se le han hecho a la reforma porque, según recalcó, "el proyecto del gobierno está muerto".



De la Calle, quien ha sido enfático en que su posición frente a la administración de Petro es independiente, manifestó su descontento con el proyecto de reforma a la salud y aseguró que es necesario que el Gobierno reflexione hasta qué punto seguirán promoviendo un proyecto que es tan altamente criticado, incluso, el senador aseguró que el debate debería realizar en sesiones ordinarias del Congreso porque "la discusión de ley de salud en extras se le va a caer".



"Señor Presidente conocido el severo documento de los ministros y jefe de DNP, abra un compás de reflexión. La discusión de ley de salud en extras se le va a caer. Reúna a todos y busque puntos de encuentro para presentar un proyecto remodelado en ordinarias marzo", dijo De la Calle.

Señor Presidente @gustavopetro: conocido el severo documento de los ministros y jefe de DNP, abra un compás de reflexión. La discusión de ley de salud en extras se le va a caer. Reúna a todos y busque puntos de encuentro para presentar un proyecto remodelado en ordinarias marzo — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 26, 2023



El Senador, además, le pidió al Presidente considerar la posibilidad que tiene de cumplir sus metas en los más de tres años que le quedan en el Gobierno, por lo cual, le hizo un llamado a no apresurarse a buscar a que el proyecto de la reforma a la salud se le apruebe tal y como se presentó.



"Señor Presidente: Aún si no consigue todas sus metas, usted tiene en sus manos el logro de avances impostergables en la salud de los colombianos. Sería un gran transformador. No desperdicie la oportunidad. El proyecto del gobierno está muerto", precisó De la Calle en Twitter.