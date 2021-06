El intenso cierre del periodo legislativo en el Congreso

Natalia Moreno Quintero

Importantes proyectos se tramitan durante los últimos días del actual periodo legislativo del Congreso de la República, que sesionará de manera ordinaria hasta este domingo.



Uno de ellos es el que aprobó el jueves en la noche la plenaria de la Cámara de Representantes -con 117 votos a favor y ocho en contra-, para reducir la jornada laboral semanal en Colombia de 48 a 42 horas.



La norma se aplicará de manera gradual durante los próximos cinco años: entre el 2022 al 2025 se bajará una hora por cada año y en el 2026 se reducirán dos horas más, para llegar así a las 42 horas semanales.



El proyecto fue autoría del Partido Centro Democrático, en cabeza del entonces senador Álvaro Uribe, quien señaló que “esta es una medida para crear un ambiente laboral más fraterno en Colombia, un ambiente laboral de mejor calidad de vida. Yo creo que hay que mejorar la situación de las empresas”.



Por su parte, el representante Edward Rodríguez aseguró que, además de la disminución progresiva de la jornada laboral, la nueva norma dispone que no se podrán disminuir salarios y que la ley se aplicará para trabajadores del sector público y privado.

Y es que, a pesar de que busca coadyuvar al buen desempeño laboral y la creación de nuevos puestos de empleo en el país, según los ponentes, la polémica no se hizo esperar.



El Gobierno Nacional no apoyó la iniciativa, mientras que sectores del empresariado rechazaron la reducción del horario de los trabajadores colombianos y la calificaron como inoportuna ante el momento de crisis que vive la economía nacional por los efectos del paro y la pandemia.



De acuerdo con Bruce Mac Master, presidente de la Andi, el reajuste de horas laborales a la semana podría aumentar la informalidad y los costos de nómina de las empresas.



“Es muy probable que este proyecto termine generando un gran desempleo. Es muy probable que este proyecto conduzca a que se pierdan cerca de 500 mil puestos de trabajo”, señaló.



A su turno, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), indicó que la medida afectaría a sectores como comercio, turismo, salud y servicios.



Al respecto, el exsenador Uribe señaló que la nueva reglamentación ayudaría a la economía colombiana que, según cree, no se va a demorar tantos años para recuperarse.



“Antes del paro, los pronósticos nacionales e internacionales hablaban de un rebote del 6 % y ahora, a pesar del daño del paro, se está hablando de un rebote este año del 5,5 %”, recalcó.



Con su aprobación, el proyecto de ley espera por su etapa de conciliación para avanzar a sanción presidencial.

Por una paternidad equitativa

También en las últimas horas se aprobó en el Congreso la paternidad compartida, que igualmente quedó a espera de conciliación y sanción presidencial para convertirse en ley de la República.



Según explicó la congresista ponente Laura Fortich, esta iniciativa duplica la licencia de paternidad -de ocho a quince días- y crea nuevos mecanismos para el cuidado de neonatos.



“Es un paso muy significativo en aras de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos e hijas. Igualmente, la intención también es fortalecer la inclusión laboral igualitaria”, agregó.



En efecto, con lo aprobado en el Congreso, los padres podrán estar con sus hijos recién nacidos dos semanas; la primera en el momento del nacimiento -para acompañar a la madre en las tareas de cuidado durante el posparto-, y una semana más que podrá tomar cuando el periodo de licencia de la madre haya finalizado, de manera que el padre quede al cuidado de su hijo.



El representante a la Cámara José Daniel López, coautor del proyecto, sostuvo que este también establece que se podría extender hasta las cinco semanas la licencia para los padres.



Para lograrlo, se aplicaría una fórmula en la que “cada enero revisaremos si la tasa de desempleo se redujo en un punto porcentual. Y si es así, aumentamos una semana. Así cada año, hasta llegar a máximo cinco semanas de licencia de paternidad”, explicó.



A su turno, la también representante Juanita Goebertus recalcó que “las madres vamos a poder compartir 6 de las 18 semanas que tenemos, de común acuerdo con los padres. Adicionalmente, se crea la licencia flexible, para que a partir de la semana 13 las madres, y de la segunda semana de los padres, se pueda duplicar el tiempo de la licencia si, de común acuerdo con el empleador, se quiere laborar medio tiempo y ejercer roles de cuidado medio tiempo”.



Al cierre de esta edición no se había confirmado si tanto Senado como Cámara de Representantes serían convocados a sesiones extras el lunes y el martes, como se había comentado.



Según fuentes del Congreso, eso solo se sabría este sábado o domingo, último día de las ordinarias.

Otros proyectos aprobados

A espera de conciliación y sanción presidencial quedaron también proyectos como el de la ley de comida chatarra y el que crea el régimen del trabajo remoto y establece normas para promoverlo y regularlo, que fue aprobado ayer.



El senador ponente José Ritter López aseguró que la normativa llega para cerrar un vacío en la legislación colombiana y recordó que contempla la creación de un régimen de ejecución contractual exclusivo para trabajo remoto, que incluye la regulación de aportes y beneficios de seguridad social y riesgos laborales, de acuerdo al Código Laboral.



“El trabajador remoto contará con los equipos para ejercer su labor y serán suministrados por el empleador. Y en vez de subsidio de transporte, se crea un subsidio de gastos de internet y energía, que corre por cuenta del empleador. El trabajador remoto podrá decidir, en consenso con su empleador, cuánto tiempo y en qué momento presta sus servicios. Además, se garantiza y se protege el derecho a la desconexión”, dijo.



Del mismo modo, fue avalado el proyecto de ley que concede la capacidad jurídica a los cabildos indígenas para poder contratar directamente con las entidades del Estado.

Los más curiosos

En medio de la apretada agenda del final de las ordinarias, el Congreso sacó tiempo para tramitar algunas leyes que muchos podrían calificar como curiosas o llamativas. Por ejemplo, se aprobó por unanimidad el proyecto de la senadora Ruby Chagüi que reconoce el carriel antioqueño como patrimonio cultural de la Nación.



También por unanimidad se aprobó la conciliación del proyecto “por medio del cual se promueve el uso de tapabocas inclusivos y/o demás elementos transparentes, y se dictan otras disposiciones”, propuesto por la senadora Laura Fortich.



Igualmente, se avaló la iniciativa que permite que se pueda elegir el orden de los apellidos de los recién nacidos, “un paso inmenso para romper las brechas de género que existen en nuestro país", según la representante María José Pizarro.