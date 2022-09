"Él estaba tranquilito": Senador respondió a las críticas que causó llevar su caballo al Congreso

El senador Alirio Barrera protagonizó este martes un inusual suceso al llevar a su caballo 'Pasaporte' al Congreso, esto aprovechando que desde esta semana las instalaciones del Legislativo ahora son 'pet-friendly'.



Aunque aseguró que no lo hizo en forma de broma o buscando incomodar a sus colegas, sino para hacerle ver al país que el caballo es un animal importante para el día a día de muchos colombianos, el Senador respondió a las críticas de quienes no estuvieron de acuerdo con que él llegara con su mascota al Congreso.



Lea además: Video: ¡Abran paso! Senador aprovechó que el Congreso es 'pet-friendly' y llegó en su caballo



​Al respecto, el también exgobernador de Casanare manifestó que haber llevado a 'Pasaporte' al Legislativo fue una oportunidad para hacer una representación de todos los campesinos, caballistas y ganaderos de país. Además, recalcó que fue un acto simbólico para rechazar los proyectos de ley que podrían afectar a esta población y las labores que realizan.



"Ese proyecto de ley que pretende acabar las exportaciones de ganado, que porque hay maltrato animal, va a quebrar a miles y miles de ganaderos que generan casi un millón de empleos en Colombia y que aportan al producto interno bruto cerca del 3.5%", dijo en diálogo con W Radio.

El senador del Centro Democrático y exgobernador del Casanare, Alirio Barrera y su caballo 'Pasaporte'. Redes sociales

De igual manera, el Senador uribista comentó que haber ido con su caballo, a quien dijo considera su mascota, permitió que hoy una parte de Colombia se sienta representada porque "se vino un llanero a caballo a reclamar los derechos de su tierra. Queremos que nos entiendan y que nos escuchen".



Con relación a cómo fue la visita de 'Pasaporte' al Capitolio Nacional, el Senador aseguró que estaba más asustado él que su caballo. Incluso, dijo que el animal permaneció tranquilo, que lo llevó con todas las medidas de protección necesarias y que cuando hizo sus necesidades, ya estando afuera del Legislativo, él mismo recogió los excrementos.



"Estaba más asustado yo que el caballo, el caballo estaba relajado. Él es mi compañero, el que saco a los coleos, a las cabalgatas. Ustedes lo vieron tranquilito, no se estresó, subió las escaleras, las bajó muy bien, no se golpeó. Sus paticas, sus canillas, su lomo, todo estaba protegido. Tenía sus vacunas, tenía todo al día. Se me hizo en la calle y me tocó a mí bajar a recoger sus excrementos. Al caballo no lo vieron asustado y hoy se convirtió en el caballo más famoso de Colombia", indicó Barrera.



Lea también: ¿Cuánto será finalmente? Con modificaciones, Reforma Tributaria no recaudará $25 billones



Además, el Senador del Centro Democrático respondió a las críticas que recibió de otros congresistas, entre ellos Juan Carlos Lozada, Esmeralda Hernández y Angélica Lozano, quienes reprocharon la visita del caballo 'Pasaporte' al Legislativo.



"Fue una "pantomima vergonzosa", escribió Lozada, mientras que Hernández dijo lo que el Senador del Casanare hizo fue "ridiculizar una medida". Por su parte, Lozano aseguro que no era práctico ni para los legisladores ni para las mascotas.



Al respecto, Barrera fue enfático en que él lo hizo con buenas intenciones y que, además, buscará otras formas de seguir transmitiendo su mensaje junto a su caballo. "Para algunos de pronto hice el oso o algo indebido, pero no violé los protocolos, lo hice con todo respeto. Le agradezco al presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, que nos dio esta oportunidad y vamos a ver qué más podemos hacer", precisó el Senador.