“El ELN debe precisar si busca acumular fuerza militar o salir del conflicto armado”: Iván Cepeda 

Luego de la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro y la delegación del Gobierno en los diálogos de paz que se adelantan con la guerrilla del ELN, se acordó que no se suspenderá de la mesa de diálogos, a pesar de la "crisis" que atraviesan estas negociaciones, por lo que llegaron a tres conclusiones claves para superar esta situación.



Lo primero, es que la delegación le pidió al ELN ser claro, en la intención real que tienen con este proceso, es decir, si lo están utilizando para un fortalecimiento militar o si de verdad tienen como objetivo llegar a una solución al conflicto armado.



Por lo anterior, el Gobierno reiteró la necesidad de pactar un cese al fuego bilateral en el próximo ciclo de diálogos que se llevarán a cabo en La Habana, Cuba, en tres semanas.



Le puede interesar: Reforma a la salud: continúa cuestionamiento de partidos a ponencia mayoritaria del proyecto



"En la Mesa, el ELN debe dejar en claro si busca que el proceso sirva para acumular fuerza militar o salir del conflicto armado, y si es una decisión de toda su organización. El tercer ciclo de diálogos en La Habana, Cuba, debe pactar dos acuerdos: cese de fuegos y HOSTILIDADES, así como participación. Para eso se requiere una breve y eficaz reunión previa", señaló el congresista, Iván Cepeda.



Asimismo, el senador aseguró que el presidente Gustavo Petro, se reunirá con las diferentes comunidades del país que han sido víctimas de esta violencia y así escuchar su clamor y conocer de cerca su posición sobre los procesos de diálogo y orden público.



Por su parte, en exclusiva para Blu Radio, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, manifestó que se le presentó la propuesta a la delegación del ELN para adelantar los diálogos de Paz en Colombia y no en el exterior.



Según Patiño, realizar las negociaciones en el país sería más efectivo para la comunicación entre las partes. Sin embargo, aseveró que hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte del ELN.



Cabe recordar, que el pasado viernes, 31 de marzo, el Gobierno se reunió con el presidente Petro, con el fin de evaluar la situación tras el atentado a los militares del Catatumbo y de esta manera saber qué senda seguir, sin abandonar la mesa de negociación, que lleva dos ciclos, en Caracas y Ciudad de México y próximamente en La Habana.