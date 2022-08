El Congreso en pleno escoge este miércoles a los nuevos magistrados del CNE

Sobre el medio día de éste miércoles se conocerá el resultado de la elección que hará el Congreso de la República de los nuevo magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, que se posesionarán a inicio de septiembre próximo.



Los 25 candidatos a las magistraturas fueron postulados por los partidos que hacen parte del Congreso de la República, y aunque ya hay claridad sobre quién serán los nuevos miembros del CNE, aún persisten dos dudas.



Por un lado está la suerte del candidato Altus Baquero, postulado por el Partido Liberal, quien es además el actual secretario general de la Defensoría del Pueblo. El problema de Baquero es que no alcanzaría a demostrar que tiene la experiencia suficiente de abogado para el cargo los 15 años.



Precisamente la Comisión de Acreditación entregará al inicio de la sesión del Congreso en pleno sí Baquero, quien es considerado el candidato del defensor Carlos Camargo, puede aspirar o no al cargo de magistrado del CNE.



El Partido Liberal alcanzará a ganar dos cupos en el CNE, el primero sería Benjamín Ortiz, quien es uno de los fijos y en caso que Altus Baquero Rueda no pueda postularse le correspondería al exrepresentante a la Cámara, Harry González.



El otro caso que tiene problemas es el del exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, del partido Centro Democrático, a él la Corte Suprema le acaba de llamar a juicio por estar incurso en el mismo proceso que tiene el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, por el presunto caso de manipulación de testigos.



El uribismo pese a ser oposición tendrá un cupo porque le alcanzan los votos y por tener un acuerdo, el otro candidato del Centro Democrático es Diego Javier Osorio.



En otros partidos los postulados son en Cambio Radical, César Lorduy y Luis Mario Hernández, Lorduy, la ganará. Por el Partido Conservador los aspirantes son Alfonso Campo Martínez, Esperanza Andrade Serrano y Ludy Arenas, la magistratura sería para Campo.



La Alianza Verde ha propuesto a los candidatos Cristian Ricardo Quiroz y Ana Carolina Osorio. Este partido espera escoger al abogado Quiroz. En el Partido de la U, los candidatos son Maritza Martínez y Cristian José Moreno, la mayor fuerza la tiene la exsenadora Martínez, que se llevaría un cupo más.



Por los partidos de izquierda la Aico postuló a Luis Carlos Erira; la coalición de UP-ADA-Mais-Colombia Humana, postuló a Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez, quienes serán escogidos.



Por la ASI se postuló a Diego Angelis Quiceno, por el Comité Político Nacional Liberal está Luz Mery Amparo. Ninguno de los dos partidos alcanzaría a tener un cupo en el CNE.