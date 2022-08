El cineasta Sergio Cabrera será el nuevo embajador de Colombia en China

El presidente Gustavo Petro designó al cineasta Sergio Cabrera será el nuevo embajador de Colombia en China.



"El presidente Petro me designó como embajador en China, ya envié la hoja de vida a la Cancillería, falta un proceso tradicional, que es el beneplácito, así como una serie de trámites, toda la parte burocrática que se acostumbra en estos casos, que según lo que me han dicho puede durar dos meses", dijo Cabrera en dialogo con Blus Radio.



Cabrera, de 72 años, es uno de los directores de cine más premiados del país; solo con ‘La Estrategia del Caracol’ logró 11 premios internacionales. Entre otras obras están 'Técnicas de duelo', 'Águilas no cazan moscas' y 'Golpe de estadio', entre otras.



El cineasta contó que vivió desde junio de 1963 hasta finales de 1968 en China. Luego, estuvo cuatro años en Colombia y regresó a China entre 1972 y 1975. "Hice todos mis estudios de secundaria y la universidad, en el sistema público. Ahora es posible hacerlo en colegios bilingües, entones las clases eran en mandarín", añadió.



Cabrera reemplazará al abogado Luis Diego Monsalve Hoyos, quien recibió el beneplácito de China en mayo de 2019.



Cabrera conoce el idioma mandarín, ya que vivió en su niñez en China, donde estudió su bachillerato. De regreso a Colombia, militó en el Ejército Popular de Liberación durante cuatro años y luego regresó a Asia, donde estudió Filosofía. Finalmente, estudió cinematografía en el Reino Unido.