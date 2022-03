Duvalier Sánchez explica cómo logró ganar la curul de la Alianza Verde en el Valle

Duvalier Sánchez se quedó con la curul del Partido Alianza Verde en la Cámara de Representantes en el Valle.



El excandidato a la Gobernación del Valle se quedó con una curul en el Congreso tras obtener, con el 99, 52 % de las mesas escrutadas, 37.966 sufragios.



¿Cómo se siente después de este triunfo en su vida política?



Me siento conmovido, porque logramos demostrar que la política distinta, creativa, alegre, innovadora, decente, pudo vencer a la política que somete a la gente, que pide listados, que amarra los votos, que los obliga o que los compra. Nosotros le apostamos al voto libre, consciente y feliz, y esa forma logró ganar, así que me siento conmovido, porque lo hicieron los ciudadanos. Ellos fueron al final a votar libremente y logramos sacar los votos suficientes para ganar la única curul del Partido Verde, así que estoy realmente soñándome esto, sintiendo que ha valido la pena doce años de trabajo coherente.



¿Cuál fue la clave para este triunfo en la Cámara del Valle?



Creo que ser transparentes, haberme enfocado en entender bien los problemas y proponer, siempre proponer. Creo que fue muy importante eso, que recogí unos elementos de política absolutamente coherente, decente. Además, no nos encasillamos en peleas, sino que a todos los debates y en todos los semáforos nos centramos en tratar de darle una propuesta a la gente que fuera una razón lo suficientemente poderosa para que confiaran en nosotros para votar Verde 101.



Previo a las elecciones se escucharon denuncias de presiones que se estarían haciendo desde la Administración Municipal de Cali para apoyar a Harbey Hurtado, conocido como ‘el candidato del Alcalde’ y quien también milita en el Partido Verde, ¿Cómo logró vencer esa maquinaria que estaría al servicio de él?



Nosotros nos hemos enfrentado siempre a las maquinarias. La campaña mía ha tenido una definición y es ‘Duvalier contra los gigantes’ y es una gesta épica lo que hicimos, porque derrotamos maquinaria, plata, a un sin número de contratistas que estaban sometiendo, incluso contra su voluntad, presionándolos por contratos, y creo también que reivindicamos, yo que vengo de ser parte de una semilla, de la ola verde, de lo que el ‘profe’ Mockus nos dijo que debía ser la política: la cultura ciudadana, el respeto a los recursos públicos, el respeto a la dignidad de las personas, así que eso es lo que hemos implementado a través de la Política de la Felicidad, y con eso hicimos campaña.



Nunca cambié principios por votos y al final creo que esa es la demostración más grande y la lección más grande para quienes creen que solo se puede hacer política tradicional: No, también se puede hacer política distinta y sí podemos ganarle a esas maquinarias.

¿Cómo ve al resto de compañeros que tendrá en la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca?



Pues el panorama cambió mucho. Yo creo que todos tienen que entender que Cali y el Valle del Cauca está pidiendo un cambio. El establecimiento político tradicional va a desaparecer si sigue robándose la plata de la salud de los vallecaucanos, si sigue robándose la plata de la CVC, las Ptar y el cuidado del medio ambiente, si siguen en las administraciones no valorando a las personas por su conocimiento, sus capacidades y por lo que estudian, sino por los votos que puedan poner.



Van a desaparecer, porque la gente está cansada, porque hay demasiada hambre y eso en parte explica por qué hay un fenómeno como el Pacto Histórico, que elige cinco representantes, de cero a cinco. Así que, sin lugar a dudas, yo creo que en el Valle del Cauca se consolidó una fuerza de cambio cercana al Pacto Histórico. Nosotros no somos del Pacto, logramos ser una fuerza distinta, pero también de cambio, y quedan muy reducidas y muy golpeadas, las estructuras tradicionales.



El Partido Liberal, con dos representantes menos; el Centro Democrático, con uno menos; la U, con uno menos; el Conservador, creo que no alcanzó ninguna curul. Así que en el Valle del Cauca hay unos vientos de cambio, que ojalá sean para bien y yo tengo que construir con mis compañeros un trabajo conjunto para que prevalezcan los intereses del Valle sobre las disputas partidistas o personales.



Ya elegido, ¿a qué se compromete con los vallecaucanos como Representante a la Cámara?



A poner al Valle del Cauca por encima de todas las prioridades. Hay que ir a hablarle al Gobierno Nacional de los proyectos que son necesarios que se terminen, porque son obras que llevan 15 y 20 años y no pueden esperar pasar otro Gobierno en blanco sin que se hagan: la doble calzada Buga-Buenaventura, la profundización del canal de acceso a Buenaventura para barcos de gran calado, hacer las obras que se requieren en el Distrito Portuario, desde el acueducto y alcantarillado hasta el mejoramiento de la red de salud.



Necesitamos las conexiones, las vías de acceso a Cali y a Palmira, y que haya una estrategia integral de seguridad y acceso a la justicia en el Valle del Cauca, sobre todo en Cali, Tuluá, Palmira, y Buenaventura, donde tenemos unos serios problemas con temas de narcotráfico, delincuencia común y crimen organizado. Tenemos que ir a trabajar por eso y estoy convencido de que los compañeros que salieron electos quieren hacer lo mismo, entonces hay que ser organizados, ir en bloque y exigirle al Gobierno Nacional con firmeza.



¿Hacia dónde se va a inclinar de cara a la elección presidencial?



Hay que esperar, porque estoy concentrado ahora en cuidar los votos. En los escrutinios, en el coliseo del Mariano Ramos, en la primera jornada recuperamos diez votos que los íbamos a perder. Entonces quiero cerrar este ciclo. Mi candidato, estoy muy orgulloso, fue Carlos Amaya, fue una sorpresa electoral, al lado de Francia Márquez, en estas elecciones y con el equipo tomaremos decisiones, pero prioritariamente hay que cerrar el ciclo de la elección a Cámara, que se cierre el escrutinio y que podamos ser oficialmente representante.



Y a su vez agradecer, porque a mí no me eligieron solo en Cali, aquí logré tener un respaldo inmenso: 22 mil votos de opinión, sin tener nada de clientela ni de líderes tradicionales, votos libres y conscientes, pero también me eligieron en Palmira, Tuluá, Buga y en Jamundí, donde tuvimos un gran respaldo, así que primeramente tengo que ir a agradecerle al Valle.