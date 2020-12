Duque confirma que colaboró con la salida de Leopoldo López desde Venezuela

Erika Mantilla

El presidente Iván Duque confirmó este jueves que facilitó la salida de Leopoldo López desde Venezuela, porque temían que el líder político de oposición fuera asesinado por el régimen chavista.



El mandatario colombiano afirmó que López estuvo expuesto "a perder la vida por la persecución del régimen y cuando era inminente ese intento por acallar el alma y el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia".



Además, aseguró que "algún día, cuando se escriba esa historia, podremos contar los detalles de cómo te protegimos para que hoy seas una voz libre en el mundo denunciando las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro".



Las declaraciones de Duque se dieron durante presentación del nuevo Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos.



También afirmó que el mundo ha visto a la oposición venezolana limitada en sus derechos políticos, exponiendo el caso de Leopoldo López, quien enfrentó un encarcelamiento que Duque calificó como "injusto, absurdo y torturador".



El jefe de Estado señaló que la conmemoración de la Semana de los Derechos Humanos debe ser una oportunidad para que los países unan sus voces no solamente en defensa de los derechos humanos sino para que se entienda que lo que está sucediendo en Venezuela no puede repetirse.



"Que sirva este día para que la comunidad internacional no sea solamente espectadora, analista e interprete sino que sea parte motora eficaz para la recuperación de la libertad", enfatizó.



Indicó que "Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide el espacio de un Gobierno de transición con representación amplia donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y otros sectores para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres".



Justamente al hablar sobre las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional, realizadas el pasado domingo, se manifestó preocupado y dijo que lo ocurrido durante la jornada motivó al opositor a viajar a Colombia para buscar apoyo contra el régimen de Nicolás Maduro en otros países de la región.



Leopoldo López hace algunos meses escapó de Venezuela tras varios años de permanecer privado de su libertad. El plan habría contado con el apoyo de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de ese país, en conjunto con miembros de la Guardia Nacional Venezolana y otras naciones que no reconocen el mandato de Maduro.

