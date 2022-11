¿Doble militancia? Las demandas que preocupan al Pacto Histórico de Gustavo Petro

Hace dos semanas, el Consejo de Estado decidió suspender de forma provisional al senador del Pacto Histórico Cesar Pachón por doble militancia.



De acuerdo con el alto tribunal, la doble militancia se configuró porque Pachón, inscrito como candidato avalado por el partido Mais, estaba apoyando a candidatos de otros partidos para las elecciones de cámara de representantes y consulta presidencial realizadas en marzo, a pesar de que para tales comicios la colectividad a la que pertenece su partido tenía aspirantes propios.



Le puede interesar: Marelen Castillo demanda la creación de su partido, la Liga de Gobernantes Anticorrupción



“Por favor vayan temprano, recuerden marcar Pacto Histórico al Senado, el logo, no tenemos número y recordemos votar Pacto Histórico número 103 acá en el departamento de Boyacá por el doctor Pedro José Suárez Vacca y piden el tarjetón de la consulta presidencial del Pacto Histórico y los invitamos a votar por Pacto Histórico por Gustavo Petro”, dijo Pachón en marzo de 2022 en una plaza pública de la ciudad de Tunja.



Para la consulta presidencial, Pachón apoyó a Gustavo Petro, que tenía el aval de Unión Patriótica y Colombia Humana, y no por la candidata de movimiento Mais, que era su partido, Arelis Uriana.



Lo mismo ocurrió en la Cámara por Boyacá: como quedó consignado en un video de su intervención en Tunja, Pachón apoyo públicamente a Suarez Vacca, de Colombia Humana y no a José Giovanny Pinzón Báez, que era quien tenía el aval del Mais.



Aunque la defensa del senador aseguró que se trataba de un video informativo, la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que “es clara la intención del demandado de dar a conocer a la comunidad en general el señalado apoyo, lo que desvirtúa las afirmaciones de su apoderado, dirigidas a poner en duda que se trató de un mensaje cuyo propósito era que lo conociera la ciudadanía”.



Así las cosas, para el alto tribunal se encontraban acreditados todos los elementos para anular la elección de Pachón, porque de acuerdo con la Constitución, “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”.



Pero lo más grave de la decisión no fue el efecto que tuvo para Pachón sino el precedente que dejó para otros casos.

Los que vienen

Aunque cada caso debe ser resuelto de acuerdo con sus propias circunstancias, Wilson Arias, David Racero, Gustavo Bolívar y María José Pizarro son los congresistas cuya curul está en riesgo con argumentos similares, porque pertenecían a otro partido distinto al de Gustavo Petro, pero hicieron campaña por él.



Para el analista político Jhon Mario González, la coalición cometió un error estratégico y no tuvo en cuenta factores que podían hacer incurrir a sus miembros en doble militancia.



“Todos sabían que iba a ganar Petro, pero ellos omitieron un paso formal, olvidaron que cada uno de sus partidos tenía un candidato formal, aunque no tuviera posibilidades de ganar”, expresa González



Lea también: Nicolás Maduro rechaza críticas de "dictadura" por parte de "izquierdistas"



Por ello, circulan varios videos de estos congresistas apoyando a Petro cuando estaban impedidos para hacerlo. “Es un tema formal, pero puede tumbarle la curul a varios de ellos”, explica González.



Uno de los congresistas que tiene su curul en vilo es Wilson Arias, que en su cuenta de Twitter se lamentó de que hay probabilidades de que pierda su curul. Su mensaje fue retuiteado por el presidente Petro, que también hizo lo propio con uno del presidente de la Cámara, David Racero



“Amigos, he sido demandado por doble militancia. ¿Mi “pecado”? Haber estado en un evento del Pacto y Gustavo Petro. Hay probabilidad de que en las próximas semanas nos quiten la curul. Jurídicamente, ya estamos defendiendo la representación del pueblo. Ahí vamos, ¡manden fuerza!, expreso Arias.



Uno de los demandantes, que pidió mantener en reserva su nombre porque aseguró haber sido víctima de intimidaciones, dice que detrás de su demanda no hay ningún interés político.



“Yo simplemente hice un ejercicio ciudadano, mientras realizaba una tesis encontré irregularidades que me llamaron la atención”, señaló. Para él es claro que sí se configuró la doble militancia, aunque “los senadores aun no lo entienden”.



En el caso de Arias, que de acuerdo con fuentes cercanas al proceso es uno de los que podría salir más pronto, es senador inscrito por el Polo Democrático Alternativo e inicialmente apoyo a Francia Márquez a la consulta presidencial, pero a inicios del 2022 ya estaba apoyando a Petro en la consulta con mensajes y fotos en su cuenta de Instagram que decían: "¡Que viva la presidencia de Gustavo Petro Urrego!”, entre otros.



Pizarro y Bolívar, que también eran candidatos del Mais, habrían igualmente expresado su apoyo a Petro, en vez de hacerlo por Arelis Uriana. Otros demandados son Paulino Riascos, Pedro Flores Porras y Roy Barreras.

¿Qué impacto pueden tener esto en el Congreso?

El interrogante más grande que deja esta situación que vive el Pacto Histórico es que podría pasar con sus curules en el Congreso y si esto podría afectar las mayorías con las que cuenta la bancada.



Según González, si el Consejo de Estado los encuentra culpables de doble militancia la curul se perdería para el congresista, pero el reemplazo podría ser otro integrante no elegido del Pacto Histórico, ya que este no es un caso en que se configure la silla vacía.



Lea además: Extorsión, un delito que sigue azotando a Cali y no conoce de estratos



“Si el Consejo de Estado les quita la curul, los siguientes candidatos no elegidos en la lista de este partido, llegan a ocupar las curules. En este caso entraría el aspirante 21 que no quedo elegido y reemplazaría a Cesar Pachón, y si hay otros que pierdan la curul por la misma razón llegaría el numero 22 a reemplazar, luego el 23 y así sucesivamente”, agrega.



Además, explica que no hay silla vacía porque "este no es un caso de corrupción o pertenencia a grupos criminales, que son los dos casos que prevé la Constitución para la silla vacía”.



Aún así, si bien las mayorías de la bancada de gobierno no están en riesgo, sí podría perder a algunos de sus congresistas más representativos.