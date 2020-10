Dilian Francisca Toro responde a Petro tras renuncias de Barreras y Benedetti al Partido de la U

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Dilian Francisca Toro le respondió a Gustavo Petro sobre un trinó que publicó el Senador tras conocerse las renuncias de Roy Barreras y Armando Benedetti al Partido de la U.



La exgobernadora del Valle señaló que Petro está promoviendo una estrategia de división que no es sana.



"Gustavo, tu estrategia de promover divisiones no es sana. El Partido de la U es un partido amplio, de consensos, de tendencias diferentes y respetables", apuntó.

Este mensaje es una respuesta al mensaje que el Senador escribió en su cuenta Twitter, en el que manifestó que ahora que la U está dividida, "una parte irá a la consulta uribista con Dilian como candidata, otra parte quiere un movimiento progresista con consulta sin vetos".

Sobre esto, la vallecaucana se limitó a decir que no es momento de hablar de candidaturas, que por el contrario es momento de promover unidad para su partido.

Es preciso mencionar que todo esto se da una vez se conocieron las renuncias de los Senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes anunciaron que pese a salir de la U, mantienen su curul.



De hecho, Benedetti afirmó que una de las razones por las que se aparta de la colectividad es la posible llegada de Dilian Francisca Toro a la dirección del partido.



"Dilian Francisca se viene a tomar el partido y él (Roy Barreras) quiere aspirar a la Presidencia, que es una forma de desmarcarse", indicó Benedetti.



Y agregó que "a pesar de todos los desacuerdos que he tenido con Roy, que muchos no sabían, no estoy de acuerdo con la forma en la que se va del Partido. Él lo ayudó a construir, pero bueno, él lo ha decidido así porque se está formando una nueva coyuntura política en la relación con el Gobierno".

Cabe recordar que estas renuncias se presentaron a pocos días de la asamblea nacional del Partido de la U, que se realizará el 7 de noviembre, y en el que posiblemente Dilian Francisca Toro será elegida como directora de la colectividad.