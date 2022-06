"Deseo que gane": con la bendición de su mamá, Rodolfo Hernández cerró la campaña 

En un video en el que aparece con su mamá, Cecilia Suárez de Hernández, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes de Corrupción, Rodolfo Hernández, cerró su campaña electoral para las elecciones en segunda vuelta de este domingo 19 de junio.



Durante el video, la señora Cecilia le expresa a su hijo que desde el un comienzo no le agradó que aspirara a la Presidencia por la forma en que se mueve la política.



“Mijo, yo le dije a usted que no se metiera en eso, porque la política es dura y brava me parece a mí, ya se metió vea a haber que hace usted”, aseguró la mamá de Hernández en el video.



La señora Cecilia reitera: “Pues yo creo que les va a ir bien, es lo que yo opino y deseo que gane. Dios lo bendiga”.



Hernández concluye el video con su mamá con la seña de la bendición, por medio de sus redes sociales les ha reiterado a los colombianos que no les fallará.



“Mañana voy a salir a votar con la tranquilidad que me da la bendición de mi mamá y el apoyo de todos ustedes”, expresa Hernández.

