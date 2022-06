Elecciones: ¿Quiénes serían los ministros de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro?

A horas de conocerse el nombre de la persona que dirigirá el destino de los colombianos durante los próximos cuatro años, empieza a tomar fuerza el sonajero de quienes acompañarían a Rodolfo Hernández o a Gustavo Petro en esa tarea.



Ambos candidatos han ido soltando nombres, sobre todo cuando se les ha interrogado en entrevistas concedidas a los medios de comunicación.

Y lo que se ha visto hasta ahora es que mientras varios de los mencionados ya están en la respectiva campaña, otros han permanecido en silencio y unos pocos han dicho ‘no, gracias’.

El ‘ramillete’ de Rodolfo

Una de las personas a las que al exalcalde de Bucaramanga le gustaría tener en su equipo de gobierno es al exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, al que le encargaría el Ministerio de Defensa.



Sin embargo, días después aclaró que no ha tenido ninguna reunión con el también exsenador y líder natural del Partido Cambio Radical.

“Tampoco le he ofrecido algún puesto en la Presidencia”, agregó en Twitter la ‘carta’ de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Otro de los nombres a los que se ha referido Hernández es el del actual superintendente financiero Jorge Castaño Gutiérrez, a quien le entregaría la cartera de Hacienda. Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, el funcionario realizó una especialización en Derecho Financiero y Bursátil, y cuenta con un Máster Europeo en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid.



También fue superintendente delegado para Intermediarios de Valores, superintendente Financiero (e) y director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.



De igual forma, se da por hecho que el poeta, ensayista y novelista William Ospina estaría en el inmediato equipo de asesores del santandereano que quiere suceder en el cargo al presidente Iván Duque.



De acuerdo con lo que ha indicado el presidenciable, quien ganó el premio Rómulo Gallegos con la novela ‘El país de la canela’ sería ministro de Cultura y Ambiente. No obstante, esta semana, en una transmisión en directo, Hernández dijo que estaría replanteando la anunciada fusión de esas dos carteras.



Antes, en una entrevista con Blu Radio, Rodolfo señaló que en su gabinete también tendría a su paisano Félix Antonio Jaimes Lasprilla, a quien le delegaría el manejo del Ministerio de Transporte.

“Es un ingeniero de aquí, de Santander, de mucha experiencia, de la Universidad Industrial de Santander”, manifestó el aspirante presidencial.



Jaimes Lasprilla ha trabajado en varias oportunidades con la Alcaldía de Bucaramanga y fue vicepresidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad.



Pero en el sonajero de posibles ministros del aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción también está la exprecandidata presidencial Ingrid Betancourt, que una semana antes de realizarse la primera vuelta se retiró de la contienda y adhirió a la campaña de Hernández, quien, días después, a través de sus redes sociales, confirmó que le ofrecería la Cancillería de la República.



De igual forma, además de la Vicepresidencia, la académica caleña Marelen Castillo asumiría el Ministerio de Educación.



Sobre las personas que formarían parte del gabinete del exalcalde de Bucaramanga, el politólogo y docente de la Universidad del Rosario Yann Basset, le dijo a El Colombiano que “estos anuncios son coherentes con la idea de pretender gobernar sin los políticos. La cuestión es saber si un gabinete de este tipo tendría fuerza en el Congreso para hacer futuras reformas, definir el tema del presupuesto y evaluar todos los demás proyectos que quiera implementar Rodolfo Hernández”.



Y a ese grupo se podría sumar la saliente representante a la Cámara Catalina Ortiz, ya que el pasado jueves, cuando finalizaban una transmisión en directo por las redes sociales en la que analizaron el papel que las mujeres tendrían en un eventual gobierno de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el bumangués le pidió públicamente a la vallecaucana que integrara la comisión que se encargaría de hacer el empalme con la Administración de Duque.



Como se sabe, es de común ocurrencia que varias de las personas que hacen parte de ese proceso, luego son nombradas en cargos cercanos al nuevo mandatario, que en este caso sería Rodolfo Hernández.

Los nombres de Petro

La ‘carta’ con la que la coalición de izquierda quiere llegar al poder en Colombia tras las elecciones presidenciales de mañana también ha mencionado algunos nombres de quienes le gustaría que lo acompañaran en el Ejecutivo.



Es así como en varias entrevistas Gustavo Petro se ha referido al perfil que quisiera tener al frente del Ministerio de Hacienda, que, de acuerdo con los expertos, resultaría un cargo de gran importancia, no solamente por la precaria situación fiscal que está atravesando el país, sino porque varias de las propuestas económicas que él le ha hecho a los electores han sido calificadas de polémicas.



Lo cierto es que ha pronunciado los nombres del exministro de Salud y excandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria y de Rudolf Hommes, quien tuvo a su cargo la Hacienda Pública durante el mandato del presidente liberal César Gaviria.



Ambos, aunque han sido críticos en algunos aspectos de lo planteado por el candidato, en la última parte de la campaña a la Presidencia se decidieron a apoyar la aspiración del líder del Pacto Histórico.



“Estoy en ese proceso. Nosotros tenemos hoy el principal equipo económico que se pueda configurar, incluso en la historia reciente de Colombia”, aseguró esta semana en una entrevista con Blu Radio, en la que igualmente mencionó al vallecaucano y exministro de Agricultura José Antonio Ocampo, quien en la primera vuelta le dio su voto a Sergio Fajardo.



Y citó asimismo a “personas que nos vienen acompañando, como Luis Jorge Garay, como Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, el profesor (Salvador Medina), el profesor Reyes” y Cecilia López Montaño, para explicar que de este equipo saldrá el responsable de la Hacienda Pública, insistiendo en la “calidad de sus integrantes y en la pluralidad de escuelas de pensamiento que representan”.



Garay también es economista y podría ‘jugar’ igualmente en el Departamento de Planeación Nacional. En Blu Radio fue presentado como el cerebro de la renta básica en Colombia.



De Medina se sabe que es doctor en Economía de la Universidad de Stanford y que ha sido profesor de ciencia política en las universidades de Chicago y Virginia.



Estos dos últimos, al igual que González y Bonilla, han trabajado de lleno en el programa de gobierno del Pacto Histórico.



Sobre el Ministerio de Defensa, Petro ha avanzado que le agradaría que estuviera en manos de una mujer, tal como sucedió con la hoy ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, pero no ha mencionado a ninguna opcionada para el cargo.



“Estoy pensando en una ministra, con capacidad, tanto en el terreno de Derechos Humanos, como en liderazgo de hombres uniformados. Ahí está un nombre, pero dejémoslo ya para el lunes siguiente de esta semana”, dijo el actual senador, aludiendo al día después de las elecciones.



Ahora bien, de ganar mañana la campaña de la izquierda, la que tendría ya doble puesto asegurado en el Ejecutivo que se posesionará el próximo 7 de agosto sería Francia Márquez, ya que, además de ocupar la Vicepresidencia de la República, se le asignaría una nueva cartera que llevaría por nombre Igualdad y Mujer, y que se abriría en los primeros meses de Gobierno.



“Según publicó en su cuenta de Twitter el aspirante a ocupar la Casa de Nariño, ese ministerio tendría cuatro grandes objetivos: Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión, e ingreso vital: medio salario mínimo para la madre cabeza de familia.



Otra de las personas que serían clave en el mandato del Pacto Histórico sería el jurista Iván Velásquez Gómez, quien fuera Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala.



Antes fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, donde coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenara a más de 50 legisladores.



Velásquez estaría encargado de liderar una comisión independiente que Petro planea solicitarle a la Organización de Naciones Unidas para “investigar los mayores hechos de corrupción ocurridos en el país”.

“Estuvimos en reunión con Iván Velásquez que es, desde el lado de la justicia, el hombre que más investigó la parapolítica y él me va a acompañar en este esfuerzo, si logramos el Gobierno”, dijo la ‘carta’ del Pacto Histórico para suceder a Iván Duque.



Y otro de los ministeriales del líder de la izquierda sería Alfonso Prada, actual jefe de debate, y del que el pasado jueves Petro dijo estar grtamente sorprendido.