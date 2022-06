"El que dividió y generó odio para ganar, luego no podrá unir": Federico Gutiérrez sobre Petro

Por medio de un video reapareció el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, reiterando su intención de voto por el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, en los comicios presidenciales en la segunda vuelta.



Gutiérrez expresó que, aunque es respetuoso de las decisiones individuales de los colombianos, invita a sus seguidores y a los que creyeron en él a votar por Hernández. Entre los motivos para no apoyar a Petro argumentó que fue víctima de la campaña de “desprestigio más grande de la historia de Colombia”.



“Quiero invitarlos a pensar a quién vamos a elegir, solamente tenemos dos opciones, o elegimos a Rodolfo o elegimos a Petro, entre las dos elecciones hay una que no solo sería un cambio para empeorar, sino que ya demostró que ya hicieron la campaña, piensan gobernarnos con división, trampas y odios”, expresó Gutiérrez.

Ante los riesgos presentes no hay espacio para los cálculos políticos o para la indiferencia. Mi voto el próximo Domingo será por Rodolfo, mi voto será por la Democracia. Tengo muchas diferencias con él, en forma y fondo. Pero sé que al menos tendremos elecciones en 4 años 🇨🇴. pic.twitter.com/LLW4YIV8Gs — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 17, 2022



El exalcalde reiteró: “El que dividió y generó odio para ganar, luego no podrá unir para gobernar, me refiero a Petro, y miren, votar en blanco o no salir a votar es poner en riesgo nuestro futuro y en esta ocasión, esa opción solo favorece a Petro”.



Gutiérrez aseguró que en Colombia no puede ocurrir lo que ha pasado en países como Chile, Nicaragua, Venezuela, o en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá, que, según él, están siendo dirigidas de forma desacertada.



“Si no votamos bien, es mucho lo que podemos perder, ante los riesgos presentes no hay espacios para los cálculos políticos o para la indiferencia, mi voto el próximo domingo será por Rodolfo, por la democracia”, aseguró Gutiérrez.