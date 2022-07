"Desear que le vaya bien por las Fuerzas Militares": Molano a MinDefensa de Petro

El ministro de Defensa saliente, Diego Molano, se refirió a cómo avanza el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo y aprovechó para referirse al nombramiento de quien será el sucesor de su cargo.



​Al respecto, Molano detalló que de parte de su cartera se realizaron ocho encuentros con el comité de empalme de Petro, en los cuales se entregaron balances sobre los avances que este ha tenido, así como informes de las labores que realizaron en los cuatro años de gobierno de Iván Duque.



"En los encuentros, que fueron tranquilos, se presentaron los avances y los informes. Y, cuando conocimos el nombre del nuevo ministro, hemos tomado contacto con él y nos hemos puesto a su disposición en caso de requerir alguna información adicional para el futuro desarrollo del ministerio", comentó Molano.



Aunque no coincide con las reformas que el gobierno de Petro plantea realizarle a la cartera de Defensa y tiene una posición diferentes a la de su sucesor, Molano no quiso referirse a la polémica que ha surgido por el nombramiento de Velásquez, pero sí le deseó a él que le vaya bien en el rol que asumirá.



"Desear que a toda persona que llegue al ministerio le vaya bien, por el futuro de las Fuerzas y que todo se haga con respeto, con aprecio y cariño, con reconocimiento a la historia de nuestras Fuerzas", precisó Molano.



Cabe recordar que Iván Velásquez fue designado por el presidente electo, Gustavo Petro, el pasado viernes, y su nombramiento fue muy mal recibido por la oposición, quienes incluso lo catalogaron como un acto de venganza.



A esta afirmación respondió el mismo Velásquez a través de su cuenta de Twitter “Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante”.