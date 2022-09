"Desde América Latina convocamos a Rusia y a Ucrania a hacer la paz": el llamado de Petro en la ONU

En medio del discurso que hizo desde Nueva York, Estados Unidos, ante la Asamblea de la Organización de las Naciones (ONU), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a Rusia y Ucrania dejar el conflicto de lado y hacer la paz, esto para el presidente, por el bien del mundo.



“La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina, convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra. No hay paz total, sin justicia social, económica y ambiental”, expresó el presidente en medio del discurso.



El mandatario colombiano además reiteró que si no hay paz en el mundo, nunca habrá justicia en las sociedades.



“Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones. Sin justicia social, no hay paz social”, expresó el presidente.



Finalmente, el presidente Petro aseguró que las discordias y peleas que han ocurrido en territorios como Ucrania, Irak, Libia y Siria fueron ocasionadas por el gas y el petróleo.