"Desbarataron la economía en 2 meses": Polo Polo ante precio histórico que alcanzó el dólar

Este viernes el precio del dólar alcanzó su máximo histórico y las reacciones al respecto no se hicieron esperar, siendo una de ellas la del representante a la Cámara por la Circunscripción Afro, Migue Polo Polo.



A través de sus redes sociales, Polo Polo no solo se quejó porque el dólar este viernes cerró su cotización en $4.636,84, por encima de la Tasa Representativa del Mercado máxima histórica, sino que también se refirió a las razones por las que, según él, la divisa estadounidense en el intradía superó los $4.700.



Al respecto, el representante manifestó que el elevado precio del dólar en Colombia se debe a que la divisa está escasa en el país porque, según aseguró, los inversionistas se están llevando sus capitales.



"¿Saben por q el dólar sube? Porque todos los inversionistas están sacando sus capitales, y al escasear el dólar en el país, sube su precio", escribió Polo Polo en Twitter.



Pero su pronunciamiento no quedó ahí y el Representante dio a entender que el gobierno de Gustavo Petro es responsable del alza que está teniendo el dólar. Al respecto, fue enfático en que los anuncios que ha hecho el presidente desde que asumió el poder han provocado que los comerciantes prefieran invertir en otros países.



"El pánico que este gobierno ha sembrado con sus anuncios, está haciendo que todos los ricos saquen su plata. Desbarataron la economía en 2 meses", precisó Polo Polo en sus redes sociales.

