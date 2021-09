Denuncian petición de firmas para lista de Rodolfo Hernández por contratos laborales

Después de conocerse el orden de la lista a la Cámara de Representantes de la Liga Anticorrupción, movimiento creado y dirigido por Rodolfo Hernández, y de las críticas al mismo por los presuntos cobros a candidatos para pertenecer a dicha lista, Vanguardia obtuvo las declaraciones de dos personas que aseguran que una entidad asociada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, pide recolectar firmas para este movimiento político, como requisito para suscribir los contratos de trabajo.



De acuerdo con las denuncias, Erika Tatiana Sánchez Pinto, candidata al Congreso por la Liga, y sus padrinos políticos, el congresista liberal Edgar ‘El Pote’ Gómez y el exgobernador de Santander Mario Camacho Prada, estarían impulsando la candidatura de Sánchez y avalando la recolección de firmas a favor de la lista de Hernández y su Liga Anticorrupción.



Erika Tatiana Sánchez Pinto aparece de primera en la lista a la Cámara de Representantes del movimiento político del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Al ser una lista cerrada y obtener el primer renglón, Sánchez es la más opcionada para lograr una curul al Congreso.



Sin embargo, para que esto ocurra no solo deben lograr cierta cantidad de votos, sino recolectar más de 50 mil firmas de ciudadanos a favor de la lista del movimiento Liga Anticorrupción.



‘60 firmas por trabajador’

Dos fuentes le confirmaron a esta redacción que dentro del proceso de selección de personal de la Asociación Crecer y Vivir les han pedido a quienes van a trabajar con ellos que deben llenar cuatro hojas de firmas a favor del movimiento de Hernández.



“Ella (Sánchez) ha sido funcionaria de la Asociación Crecer y Vivir, que es contratista del Icbf. Esa Asociación es de Mario Camacho, todos saben. Están entregando un formato, que tiene a un lado el nombre de los candidatos y por el otro los espacios para firmar. A todos los funcionarios que van a ingresar al programa les dan cuatro hojas, eso son 60 firmas por trabajador”, indicaron a Vanguardia.



Según información obtenida por este diario, la Asociación Crecer y Vivir ha sido contratista del Icbf desde 2016. En 2017 aparecieron como socios Jorge Iván Camacho Herrera y María Catalina Sánchez Perilla, hijo y nuera de Mario Camacho Prada, de acuerdo con información publicada por La Silla Vacía.



Además, la ahora candidata fue directora administrativa de dicha entidad y estuvo vinculada a la misma hasta marzo de 2020.



Según conoció la Unidad Investigativa de Vanguardia, Crecer y Vivir es el administrador técnico de un contrato con el Icbf, cuyo programa empezará en los próximos meses. “Ellos son los que están buscando el talento humano. Entonces, al que quiere vincularse les piden llevar esas firmas”, indicó la fuente.



Otra persona le contó a Vanguardia que después de pasar por el proceso de selección en la Asociación, y sin haber firmado el contrato, fue citado con cerca de 40 personas para pedirles las firmas y entregarles las hojas.



“Cada formato tiene espacio para 15 firmas. Hay que llenar 60 en total. Entonces sin haber existido contratación ni nada, están solicitando eso (...) Me imagino que aprovechan la coyuntura de la salida del programa para aprovechar a esos profesionales que están haciendo la solicitud del empleo”, explicó el trabajador.



Sobre la razón de los funcionarios de la Asociación para pedir las firmas, la fuente aseguró que les dijeron que “la idea es ayudar a alguien de esa lista del partido de Rodolfo (Hernández) para que pueda ser inscrita, es lo que entiendo, en el proceso electoral. Como es un tema laboral uno se atiene a eso. La necesidad a veces prima sobre ciertas cosas que sí lo cuestionan a uno, pero uno piensa en la necesidad económica y laboral”.

Las fundaciones y el exgobernador

No es la primera vez que al exgobernador de Santander Mario Camacho Prada, condenado por los delitos de prevaricato, destinación oficial diferente, peculado y celebración indebida de contratos, es señalado como el verdadero dueño de varias fundaciones contratistas del Icbf.



En 2014 esta redacción denunció que en el Icbf Santander se estaba moviendo votos a favor de las aspiraciones de los liberales Édgar ‘el Pote’ Gómez a la Cámara y de su entonces fórmula, el senador Jaime Durán. Además, de acuerdo con fuentes del mismo liberalismo, la actual directora departamental habría llegado al cargo con el apoyo de Gómez.



En octubre de 2019, en plena recta final de las elecciones regionales, La Silla Vacía denunció los hilos que unen a Camacho con diversas fundaciones contratistas del Instituto, entre ellas Crecer y Vivir.

Dicha investigación indicó que cientos de mujeres que ejecutan contratos para el Icbf fueron reunidas en Neomundo para participar en un evento de campaña.



En tarima dieron discurso Claudia Lucero López, candidata a la Alcaldía de Bucaramanga por el movimiento Hagamos Ciudadanía. En dicha campaña trabajó la actual candidata de la Liga, Erika Tatiana Sánchez Pinto.



Sin embargo, en conversación con Vanguardia, Mario Camacho aseguró que no tiene ni hace parte de ninguna fundación, ni apoya a ningún candidato de Hernández.

¿Qué dice la candidata?



En conversación con Vanguardia, Erika Tatiana Sánchez Pinto indicó que efectivamente laboró con la Asociación Crecer y Vivir pero desconoce si están recogiendo firmas a cambio de contratos.



“Yo fui empleada de la fundación hace un tiempo. Terminé contrato con ellos para 2020, para pandemia. Desconozco completamente. Ni el instituto ni los operadores se prestan para hacer ejercicios políticos. Los programas salen por un aplicativo a nivel nacional y se licita a nivel nacional. Yo no trabajo con la fundación entonces no tengo conocimientos de programas ni licitaciones de la fundación. Soy una persona ajena a la fundación”, explicó la candidata.



Sobre las denuncias a las que tuvo acceso Vanguardia, Sánchez Pinto explicó que no tiene vínculo con la Asociación y que solo supo de dichas irregularidades por la llamada de esta redacción.



“No tengo ningún vínculo con la fundación. Solo sé lo que me acaban de comentar. Pero no me sorprende que digan eso porque si dijeron que por mí dieron mil millones, entonces que me pongan a mí como responsable (de pedir firmas a cambio de contratos), no me sorprende. Si una persona está haciendo bien su trabajo, buscan cómo afectarla o dañar su imagen”, indicó la candidata a la Cámara de Representantes.



Sobre su relación con Mario Camacho o Édgar Gómez, Sánchez Pinto aseguró que no entiende esas afiliaciones pues no es cercana a ellos ni los conoce en el ámbito personal.



“No sé de dónde me relacionan con Mario Camacho. Lo conocí como gobernador. Nada más. No he tenido ninguna vinculación con el exgobernador Mario Camacho (...) Al congresista lo conozco, porque es persona pública”, dijo.



Además enfatizó en que es falso que ella haya llegado al Icbf “como cuota de Mario Camacho. Incluso no sé por qué relacionan al exgobernador con el Icbf. Yo llegué ahí hace muchos años”.