Denuncian anomalías en contratos por $3,8 billones durante el Gobierno Duque

Más de doce mil contratos fueron asignados ‘a dedo’, a través de los cuales se entregaron recursos de regalías por un valor de $3,8 billones.

Ayer, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció esas presuntas irregularidades en convenios firmados durante el Gobierno de Iván Duque.



De acuerdo con la congresista, luego de varios meses de investigación y entrevistas con mandatarios locales e instituciones en diversas regiones del país se pudieron establecer varias anomalías que involucran la administración de recursos destinados al presupuesto ambiental de regalías.



Según los resultados expuestos por Hernández, de esa manera y en ese periodo se asignaron un total de 12.245 contratos sin justificación técnica.



Para la denunciante, “se trataría de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país”, ya que con esa suma se alcanzaría a financiar durante tres años seguidos el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que suministra la comida diaria a casi seis millones de niños.



Según el testimonio de algunos mandatarios locales, que por temor prefirieron no ser identificados -dice la congresista-, para que el proyecto tuviera viabilidad se requería de un padrino político que garantizara su aprobación a cambio del pago de ‘coimas’.



Conforme a los detalles revelados en la investigación sobre el funcionamiento de las dinámicas de intermediación, “durante varios años en muchas entidades del Estado han instalado unas especies de ‘peajes’, es decir, el pago de coimas o dádivas, a cambio de permitir el avance de un proyecto de regalías”.



“Si esto no se hace, la iniciativa sencillamente es descartada por muy buena que sea, lo cual no solo es hecho descarado de corrupción, sino que además impide la materialización de proyectos valiosos y que sí necesitan con urgencia las comunidades”, indicó Segundo Gil López, alcalde del municipio de Colón, Nariño.



Entre las irregularidades evidenciadas por Hernández se encuentra la entrega de 253 contratos por $245 mil millones, razón por la que la congresista radicará una solicitud en los próximos días ante los organismos de control para que se investiguen las anomalías evidenciadas en dicha investigación.



Así mismo, presentará un proyecto para reformar la actual Ley de Regalías, con el fin de cerrar la puerta a actos de corrupción.

Otro de los datos arrojados por la investigación revelada por la congresista apunta a que “el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, entidad ampliamente cuestionada por su vínculo con la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, fue ejecutor directo de 37 contratos por $34.000 millones”.



Hernández registra que “la participación de la Gobernación del Valle es del 99,77 % en sus acciones y el socio mayoritario y representante en la junta es la Gobernadora, quien tiene el control absoluto de su funcionamiento”.