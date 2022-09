¿Dónde está? Aunque ya se cumplió su incapacidad, Senador Flórez no ha regresado al Congreso

Al senador de la República, Álex Flórez, se le cumplió la incapacidad y desde el Congreso afirman que hasta ahora no se presentado a laborar. Cabe recordar que este pidió una licencia no remunerada por los 15 días de su incapacidad médica.



Hasta el momento, el senador Flórez no ha enviado una excusa ni tampoco una justificación que haga pensar que se ausentará más tiempo del solicitado.



Se debe mencionar que desde que se le cumplió la incapacidad al congresista no se han desarrollado plenarias, por tal motivo, las faltas no cuentan para una eventual demanda de perdida de investidura.



Sin embargo, queda la inquietud de si volverá o no al congreso y será el próximo martes cuando vuelvan a plenaria en el Senado que se resuelva esta duda, esto debido a que el congresista Alex Flórez podría estar considerando renunciar, ya que habría perdido el respaldo por parte de su partido.