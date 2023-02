Demandas, investigaciones y citaciones: lo que rodea a las ministras de Salud y Minas

En momentos en que la administración de la izquierda progresista llega a sus primeros cuatro meses, el momento de los balances se empiezan a dar, entre ellos el de sus ministros más destacados en sus carteras.



Allí aparecen dos ministras, la de Salud, Carolina Corcho y la de Minas, Irene Vélez, en particular por ser las que más 'líos' han tenido en el ejercicio de sus carteras, lo que les ha llevado a tener procesos judiciales ante los jueces, investigaciones disciplinarias en la Fiscalía y citaciones al legislativo a hacerles control por parte de la oposición.



Precisamente quien ya tuvo un duro examen en el Congreso fue la ministra Vélez, quien en diciembre pasado tuvo que enfrentar una moción de censura -la primera del gobierno Petro- en la Cámara de Representantes, en donde salió librada de los cuestionamientos que hicieron desde la oposición a sus planteamientos sobre los contratos de exploración y explotación del país.



Pero su reciente declaración ante el Foro Económico en Davos, a comienzo de enero pasado, le volvieron a poner en problemas, al presentar un documento en el que aseguraba que las reservas del país en materia de gas van más allá del año 2030. El mismo, según denunció la hoy exviceministra de Minas, Belizza Ruiz, fue redactado con información falsa, en donde además se comprometió a funcionarios, que como ella no tuvieron nada que ver con el mismo.



Esta situación le generó a la ministra Vélez que de inmediato la Procuraduría General de la Nación, le abriera una investigación preliminar para evaluar su informe sobre las reservas, incluso en el proceso ya llamó bajo juramente a declarar a la exviceministra Ruiz y a otros funcionarios más que irán en los próximos días.



También ante el ministerio público, el exsenador Jorge Robledo, interpuso una queja disciplinaria contra Vélez, pidiendo su destitución porque sus declaraciones están basadas en irregularidades bastante graves.



Pero el problema de Vélez no sólo para ahí, en el Senado de la República, desde el Centro Democrático se empezó a mover la posibilidad de una nueva moción de censura por la misma situación. El senador uribista Miguel Uribe, destacó que las equivocaciones de la ministra tienen que ser discutidas en el Senado.



En lo judicial Vélez ya superó una denuncia penal que colocaron en su contra por haber supuesto asumido sin las condiciones legales el cargo de ministro. El Consejo de Estado negó la reclamación por improcedente.

La situación de la Ministra de Salud

En el caso de la ministra de Salud, Carolina Corcho la situación es similar. A Corcho los problemas que enfrenta son en particular por la reforma al sistema de salud, un proyecto de ley que no se ha presentado aún en el Congreso, que no se conoce en su integridad el articulado, pero que ya ha suscitado mucha controversia.



El excandidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, presentó denuncia penal en contra de la ministra de Salud, Carolina Corcho, por los delitos de prevaricato por omisión y pánico económico. “El prevaricato por omisión de la denunciada ha generado perjuicios financieros a los beneficiarios de los pagos y correlativo detrimento patrimonial tasado en los intereses moratorios”.



En el Congreso, la bancada de Cambio Radical, anunció que al inicio del periodo de sesiones será citada a debates de control a las plenarias del Senado y la Cámara, como también en las Comisiones VII, que serán el eje inicial de discusión de la reforma.



Lo cierto es que vienen días muy movidos para las ministras Corcho y Vélez, quienes tienen que seguir el frente de sus carteras con los complejos temas que tienen, pero también responder ante las autoridades que les requieran.