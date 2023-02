Críticas al Gobierno por condicionar dineros de obras a la Alcaldía de Bogotá

Las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien manifestó que, si no se hace la ruta del Metro de Bogotá de manera subterránea, el Gobierno suspenderá la financiación de otros proyectos, ha desatado todo de tipo de críticas.



La senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano, rechazó el pronunciamiento y aseguró que así no era la democracia.



“Los recursos públicos son sagrados y la vida en democracia implica respetar las instituciones, la nación y el distrito durante años, más de cinco décadas se demoraron para lograr llegar al contrato y a la construcción del Metro (…) es injusto y absurdo chantajear con no hacerlo, con no permitir hacer esa línea para romper un contrato anterior que queríamos que fuera subterráneo”, expresó.



La senadora reiteró: “Yo también lo prefiero subterráneo, pero no estamos hablando de plata de cortinas de la casa sino de la obra de infraestructura más grande del país, presidente Petro: a usted y a Bogotá le jugaron feo y le hicieron daño, por favor no repita y no le haga hoy a Bogotá lo que le hicieron a usted”.



El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, manifestó: "Nunca en la historia de Colombia habían coincidido gobiernos alternativos en Bogotá y en la Nación. Parecía una oportunidad histórica para cambiar juntos a Colombia, escogiendo las muchas causas que nos unen y no las pocas que nos dividen. Hoy la derecha nos ve y se regocija".



El exsenador Carlos Fernando Galán expresó: “Los bogotanos quieren metro, no peleas entre políticos, no guerras de egos. Alcaldesa Claudia López, si en algo puedo contribuir para defender el metro y los demás proyectos de Bogotá cuente conmigo”.



La representante a la Cámara, Cathy Juvinao, afirmó: “A mí me da mucha pena, ministro Reyes, pero esta amenaza es la expresión de la cultura del traqueto y es inaceptable. ¿Cómo así que si no se hacen las modificaciones al Metro entonces usted deja a Bogotá sin la financiación para las demás obras? ¿Usted está por encima de la ley?”.



El abogado Daniel Briceño manifestó: “El ministro plagiador de Transporte Guillermo Reyes chantajea a los bogotanos. Si aquí no se hace lo que al presidente Petro le venga en gana con el Metro, entonces el Gobierno Nacional le quita recursos a la ciudad. El talante de dictador sigue saliendo”.



El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, afirmó: “Petro con actitud mafiosa amenaza a los bogotanos. Asegura que hacemos lo que él quiere o ‘nos jode’. Conozca aquí los riesgos de cambiar el contrato del Metro. Con su capricho, Petro llevará a que el Metro nunca se haga”.



La senadora María Fernanda Cabal expresó: “Este alumno aventajado de Chávez cada día muestra más su talante de dictador. Como su capricho es un Metro subterráneo, da la orden e impone condiciones para los proyectos en Bogotá”.



El senador de Cambio Radical, David Luna, afirmó: “Ministro Reyes, no amenace a Bogotá, no amenace a los bogotanos. Están gobernando desde la soberbia y el capricho, mientras se llevan por delante la movilidad y el bienestar de los bogotanos. Por favor respétennos”.