"Debe construirse una nueva emancipación": presidente Petro a comunidades negras

En la Casa de Nariño, junto con la vicepresidenta Francia Márquez, el presidente de la República, Gustavo Petro, conmemoró los 29 años de la Ley 70 de 1993, que busca promover los derechos de los pueblos afrocolombianos.



Petro dijo a los miembros de comunidades negras y representantes de organizaciones afrocolombianos que se reunieron en el evento, que su gobierno debe ser la oportunidad para una nueva emancipación de los pueblos negros de este país.



"En este gobierno debe movilizarse y construirse una nueva emancipación, cuya palabra solo indica la liberación real, la liberación real es la igualdad, es abrir las oportunidades, abrir las puertas de la educación y cerrar las puertas de la exclusión", dijo.



Lea aquí: "El Catatumbo será la capital nacional de paz": Presidente Petro en El Tarra, Norte de Santander

Hoy en la conmemoración de la Ley 70 reafirmo que siendo hija de esta ley, la Vicepresidencia no es un fin para mí, es un medio para seguir transformando. pic.twitter.com/bkOgVTOHDx — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 27, 2022

Aseguró que no es casualidad que los pueblos más pobres de Colombia sean aquellos en donde viven los negros, no por una cuestión genética, como pretende hacerlo ver el racismo, sino porque después de la abolición de la esclavitud, las clases poderosas del país mantuvieron relegadas a estas comunidades.



Dijo además que la Ley 70, a pesar de haber sido expedida hace 29 años, está sin reglamentar y tiene aún una tarea por cumplir para hacer efectivos los derechos de las comunidades negras.



"La ley 70 fue un gran avance, aún falta por reglamentar y esa es una de nuestras tareas; esta ley apenas es un paso en la emancipación del pueblo negro, así que este gobierno de la democracia multicolor, tiene que fortalecer el poder negro en todo el territorio", manifestó.



Por su parte, la vicepresidenta Márquez dijo, durante su discurso, que es fundamental la implementación y financiación integral de la ley 70.



"Siendo una hija de la Ley 70, parida de la Ley 70, la Vicepresidencia no es un fin para mí, solo es un medio para seguir transformando. Hoy, ante ustedes, pongo todo mi ser, espíritu y corazón para construir con todos", dijo Márquez.