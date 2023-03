¿De qué hablaron Petro y Bruce Mac Master? Detalles de la reunión de la Andi y el Gobierno 

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, sostuvo un encuentro en la casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, el cual tuvo como objetivo principal exponer las preocupaciones y sugerencias frente a los proyectos de ley que adelanta actualmente el Gobierno Nacional, como la reforma laboral y de salud.



Frente a la reforma a la salud, Mac Master le expresó al presidente Petro la necesidad de no afectar el sistema, “que no se presente bajo ninguna modalidad una falla en el servicio de salud, tenemos que buscar la forma mediante las cuales podamos garantizar que los colombianos tengan un servicio continuó, ojalá mejorando”.



En esa misma línea, le manifestó lo relacionado con el costo fiscal, pues el Estado debe estar seguro de cuánto le va a costar al país, para que esto no se desborde y que efectivamente la Nación tiene la capacidad de costear esta reforma.



Con relación al proyecto de ley al mercado laboral y las preocupaciones que existen por parte del sector empresarial por algunos puntos que prevé la reforma como el pago de horas extras, recargos festivos entre otros, Mac Master aseguró que si bien esto apenas es un borrador, este aún no termina su discusión en la Subcomisión de la Comisión de Políticas Laborales.



“La Subcomisión tiene que producir a su vez a la mesa nacional de concertación y con esa vamos a trabajar para poder trabajar, ojalá en puntos donde podamos encontrarnos desde el punto laboral. Las líneas rojas para nosotros son eventualmente medidas que terminen afectando a las familias, medidas que afecten el empleo o medidas que terminan enviando a personas que hoy en día se encuentran en la formalidad a la informalidad”, dijo Mac Master.



También señaló que estos serán los puntos principales de cada artículo que se vaya analizar, buscando mantener los derechos de los trabajadores, evitar cualquier tipo de prácticas ilegales en términos de trabajo para que Colombia pueda ser competitiva en los mercados internacionales.



Finalmente, señaló que el encuentro fue positivo y el diálogo con el Gobierno Nacional con relación a estos proyectos ha sido muy fluido, recalcando la oportunidad que esto representa para escuchar y construir propuestas positivas para el país.