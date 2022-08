La controversia que ha generado el salario de los congresistas no para y ahora la polémica está centrada en si se debería o no suministrársele el almuerzo a los senadores y representantes a la Cámara.



En ese caso, quien ya dejó clara su posición y actuó de inmediato fue el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien este miércoles fue enfático en que el congreso no tiene porqué pagarle la alimentación a los 187 miembros de la corporación.



Lea además: ¿Quiénes son? La lista de congresistas que no firmaron proyecto para reducir sus salarios



A través de sus redes sociales, el representante electo por el Pacto Histórico aseguró que, al menos durante su periodo como Presidente de la Corporación, deberán ser los propios legisladores los que se paguen su almuerzo porque él no autorizará que se la Cámara la que asuma ese gasto.



"Qué pena, pero los Congresistas pueden comprar su almuerzo. Por más que me insistan, no destinaré recursos de la Cámara para el almuerzo de 187 Representantes", escribió Racero en su Twitter.



Incluso, el Presidente de la Cámara para el periodo 2022 - 2023 recalcó que, aunque sí es cierto que los congresistas están teniendo largas jornadas de trabajo, eso no significa que ellos no puedan pagarse sus propios almuerzos porque "para eso nos pagan".



"Es verdad que estamos teniendo sesiones largas de trabajo. Pero para eso nos pagan. Dejemos la sinvergüencería", precisó el Representante.



Lea también: Síndrome del impostor: Sofía Petro reveló que padece del trastorno



Cabe recordar que una de las primeras decisiones que tomó Racero tras asumir la Presidencia de la Cámara fue suspender la asignación de camionetas para algunos despachos de la corporación porque, según dijo, es necesario "quitarle los privilegios a los legisladores".



"Si avanzamos en desmonte de privilegios para congresistas, en cuatro años tendremos allí a un grupo de personas a quienes realmente les inspira su trabajo y están dispuestos a realizarlo por el privilegio que en sí mismo supone la representación de la ciudadanía", puntualizó Racero.

Disculpen el horror ortográfico :



"Sinvergüencería" (lo había escrito, pero por alguna razón twitter lo subraya como palabra mal escrita y modificó la palabra) pic.twitter.com/0tQbYlokFu — David Racero (@DavidRacero) August 17, 2022