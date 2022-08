Síndrome del impostor: Sofía Petro reveló que padece del trastorno

Sofía Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, confesó que padece del síndrome del impostor. A través de su red social de Instagram, le contó a sus seguidores que por estos días su trastorno se estaba apoderando "un poco de ella".



"Es un estado psicológico que te hace pensar que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes, donde estás o tus logros", escribió Sofía en una de las historias de Instagram.



Asimismo, la joven le escribió a todas las personas que sufren de los mismo para que recuerden lo mucho que valen y que merecen estar donde están. "Nunca ha sido gratis, no cayó del cielo y lo vales", añadió Sofía.



Lea aquí: Hasta la oposición votará por Carlos Hernán Rodríguez quien sería el Contralor General

El síndrome del impostor es un problema psicológico en el que la persona es incapaz de reconocer sus propios logros, es decir que, a pesar de que haya evidencia de es una personas hábil y tiene éxito, cree lo contrario.