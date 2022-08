¿Cuáles serán sus labores? hermano de Petro fue elegido alto comisionado del cuerpo de paz

Juan Fernando Petro, el hermano del presidente electo, Gustavo Petro, fue elegido alto comisionado del cuerpo de paz por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, una organización no gubernamental.



Entre sus tareas, según dijo a Caracol Radio, estará encargado de manejar y participar en los diálogos con los grupos armados que quieran dejar las armas.



Lea además: No más camionetas: así es el ajuste del uso de vehículos en la Cámara de Representantes



“Esta es una Comisión que trabaja como un cuerpo de Consejería, sin involucrarse o con un protagonismo que llegue a influenciar. Lo que el Gobierno central piensa o determinará sobre la paz y las mesas de diálogo que se tengan que hacer con los respectivos agentes de violencia”, afirmó.



El comisionado aseguró que la comisión no interfiere en ninguna decisión que tome el Gobierno frente a ese tema, simplemente apoyarán cuando este mismo lo requiera y harán acompañamiento a las decisiones que tomen los funcionarios designados a mantener diálogos con los grupos armados.



“Los matices de violencia en los territorios se han complejizado de una manera qué hay demasiadas voces de violencia, si a eso le sumamos demasiadas voces en la búsqueda de la paz de pronto nos vamos a enredar en el camino, tenemos que generar una univozidad”, afirmó Petro en la emisora.



Lea también: Lo que puede venir para Colombia con el triunfo de Gustavo Petro



Frente a su polémica visita a la Cárcel La Picota que realizó a comienzos del presente año, junto al ahora alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el comisionado Petro aseguró que lo único a lo que fueron al centro carcelario es a seguir trabajando por los derechos humanos.



“Lo que nos motivó esa vez a entrar a La Picota, y lo que nos motiva hoy a seguir trabajando es que la sociedad colombiana tiene que sentarse a repensar, replantear, y a convertir en acción de realidad todo lo que tiene que ver con la paz, porque con la guerra no vamos a recorrer caminos de progreso”, explicó el comisionado en Caracol Radio.