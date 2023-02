¿Crisis en Palacio? Lo que hay detrás del inconformismo en el gabinete de Petro

Desde que empezó este 2023, varios integrantes del petrismo han levantado su mano para expresar inconformidades sobre algunas propuestas del ‘Gobierno del cambio’ y del propio Presidente.



¿Por qué se ha aumentado el ‘fuego amigo’? ¿Por qué la reforma a la salud ha llevado a que la oposición petrista esté ampliando sus líneas?



“Roy Barreras tiene experiencia, sabe cómo se mueve la política y, sobre todo, es el encargado de armar las coaliciones, que van a ser fundamentales para aprobar la reforma a la salud, y él, junto con Alejandro Gaviria, está diciendo que hay elementos en la iniciativa que se deben revisar y con las que no están de acuerdo”.



Así explica la politóloga María Alejandra Arboleda el significado de que justamente sean Barreras, el presidente del Senado, y Gaviria, el ministro de Educación, quienes se hayan ocupado de llamar la atención sobre unas líneas rojas que, según ellos, no debe traspasar la que parece ser una de las iniciativas más importantes del programa de gobierno de Gustavo Petro.



Sin embargo, el analista político John Mario González considera que Roy “es tan avezado políticamente, que sabe hasta dónde tomar distancia del Ejecutivo sin que eso signifique ponerle un palo en la rueda”, mientras que “lo que hemos visto de parte de Gaviria son manifestaciones de independencia, gracias a su capacidad técnica y su reconocimiento nacional”.



Pero ellos no son las únicas voces disonantes del Gobierno Petro.

El analista político Jorge Yarce observa que es evidente la tensa relación que existe entre el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y su homóloga de Minas, Irene Vélez.



“Ocampo tiene la claridad financiera del Estado, sabe que Colombia no puede renunciar a su modelo económico de la noche a la mañana, y que si quiere conservar el funcionamiento del Estado y las garantías esenciales, debe plantear transformaciones con lo que ya hay”, asegura Yarce ante la polémica por la firma o no de contratos de exploración de hidrocarburos.



Y coincide con otros analistas en que la experiencia del titular de Hacienda y la confianza que tienen los diferentes sectores económicos del país en él le permiten adoptar una posición de mayor independencia.

“Es una figura que funciona más como un polo a tierra, porque es mucho más técnico, se caracteriza por ser economista de una escuela ortodoxa y técnica en la que se toman las decisiones en función de la evidencia”, señala el sociólogo Carlos Charry.



“Otro personaje que juega el papel de aterrizar las propuestas es la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a quien, por ejemplo, se le vio oponerse a la directiva que salió del Departamento Administrativo de la Presidencia sobre los contratos en la administración pública, además de tener un recorrido propio en la izquierda y experiencia en el sindicalismo”, dice el politólogo Yann Basset.



Incluso, se dice, que la Ministra de Trabajo se entiende muy bien con su homólogo de Hacienda.



María Alejandra Arboleda añade que la ministra Cecilia López y el vocero del Gobierno, Alfonso Prada, igualmente alzan la mano cuando deben hacerlo, “porque tienen experiencia en cómo se mueve el ámbito político, cómo funciona el Estado, y por eso empiezan a alertar en lo que se debe tener cuidado, porque entienden las consecuencias que eso puede generar”.

¿Y el Congreso?

Para John Mario González “la bancada del Ejecutivo ofrece gente con mayor independencia, como la Alianza Verde, que no solo es un partido con ambiciones de poder y de espacios políticos, sino que varios de sus miembros tienen cuotas burocráticas muy grandes, pero también reciben favorecimientos de gobiernos locales y por eso no dependen solo de lo que les ofrezca la Administración de Gustavo Petro”.



En cambio, dice, en la bancada del Pacto Histórico “ninguno tiene independencia, porque fueron elegidos en una lista cerrada con votos exclusivamente del Presidente y de su partido. Si ellos tomaran distancia del Ejecutivo, lo que harían es cometer un suicidio político. Vimos a Gustavo Bolívar al comienzo del semestre pasado manifestando algunas diferencias frente al Mandatario, pero, más que distancias, era un juego de equilibrios políticos”.



Como González, Carlos Charry considera que dentro del partido de Gobierno hay un equipo muy consolidado que replica y estima los anuncios hechos desde la Casa de Nariño y que “las mayores divergencias se encuentran en las alianzas con otras fuerzas políticas”.



“Los senadores del ‘verde’ son quienes más controvierten algunos proyectos, así como son quienes hacen un verdadero debate y control político, aunque estén dentro de la coalición”, dice.



Asimismo, la politóloga Arboleda señala que ser de la coalición oficial no quiere decir que le digan que sí a todo, sino que, al haber un ejercicio democrático, debe existir el disenso.



“Vemos partidos como el Conservador, el Liberal y la U que han dejado claro la importancia de que se socialicen las reformas, como la de la salud, y que hay cosas en las que no están de acuerdo. Entonces los líderes de esos movimientos han salido a los medios a manifestar que la instancia donde se deben llevar a cabo este tipo de reformas es en el Congreso y que también hay unas líneas rojas”, anota.



De su lado, Yarce advierte que “conformar un gobierno de coalición implica traer a la mesa de diálogo a muchas facciones que ideológicamente no comulgan y no están 100 % alineadas con los mismos principios y propósitos. Eso hace que en algunas circunstancias se encuentren puntos de vista con notorias diferencias”.



Y Charry indica que “esta Administración está empezando a dar cuenta del costo de las alianzas que tuvieron que establecer para ganar la Presidencia por un estrecho margen, porque si bien fue una victoria legítima, fueron apenas 700 mil votos de diferencia frente a Rodolfo Hernández.



Sin embargo, Arboleda plantea que “existan voces distintas no quiere decir que dejen de ser petristas, o que no crean en el Gobierno, sino que hay diferentes formas de ver las cosas. Por eso las leyes se tramitan en el Congreso, donde hay varias voces que representan a diferentes sectores”.



Lo cierto es que justamente el trámite legislativo de las reformas sociales será una dura prueba de fuego tanto para el oficialismo como para el propio Ejecutivo, que comienza a verse amenazado por ‘fuego amigo’.