Crece expectativa por la fórmula vicepresidencial de ‘Fico’ Gutiérrez

En uno de los secretos mejor guardados de la actual campaña por la Presidencia de la República pero también en una auténtica novela se ha convertido el nombramiento de la persona que acompañará a Federico Gutiérrez en su postulación para suceder en el cargo a Iván Duque.



En efecto, una vez el exalcalde de Medellín ganó la consulta interpartidista de la coalición Equipo por Colombia el pasado 13 de marzo, comenzó la ola de especulaciones sobre quién podría o debería ser su fórmula a la Vicepresidencia de la República.



Y uno de los primeros nombres en saltar a la palestra pública fue el de la exgobernadora del Valle del Cauca y actual presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, quien en la misma noche de las elecciones felicitó a ‘Fico’ y se puso a sus órdenes, en consonancia con el compromiso que habían adquirido los integrantes de esa alianza de centro derecha.



Sin embargo, esa opción se fue diluyendo con el paso de los días, máxime cuando la Registraduría Nacional aclaró que el plazo para la inscripción de los aspirantes a la Jefatura del Estado y sus ‘llaves’ se extendería cinco días después de conocidos los nombres de los ganadores de las tres consultas que se votaron aquel domingo.



Un precisión en el plazo de la que al parecer no estaba informado el candidato Sergio Fajardo, quien esa misma semana le informó al país que el exministro Luis Gilberto Murillo sería el candidato a la Vicepresidencia por la Coalición Centro Esperanza.



El aspirante por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, a su vez, hizo uso de la primera prórroga y el pasado miércoles proclamó a Francia Márquez como su eventual vicepresidenta.



Pero ‘Fico’ Gutiérrez les ganó una jugada de mano al esperar, coincidiendo con que la Registraduría Nacional aclaró que, dado que el pasado lunes fue festivo, el segundo plazo para la inscripción no vencía ayer viernes sino este lunes 28 de marzo.



Para el pasado jueves, cuando se supo esta noticia, el nombre de David Barguil, el conservador que también se midió en el Equipo por Colombia, ya se había barajado también como ‘llave’ de Gutiérrez, pero se diluyó al hacer carrera la versión de que él o la elegida sería alguien de Barranquilla y que sería anunciado en la tarde de ese día.

Cinco candidatos han escogido a miembros de la comunidad afro para que sean sus ‘llaves’ en su aspiración por la Presidencia.

A medida que pasaban las horas, la de Eduardo Verano de la Rosa, exministro del Medio Ambiente y exgobernador del Atlántico, fue la opción que empezó a mencionarse en varios medios de comunicación, sobre todo porque ese día ‘Fico’ cumplió una agenda privada en esa ciudad.



Incluso, el electo senador por el partido Centro Democrático Alirio Barrera, quien al parecer es muy cercano al candidato presidencial, escribió en su cuenta de la red social Twitter: “El Dr. @veranodelarosa me parece una gran fórmula vicepresidencial. Excelente representante de las comunidades, ejecutor, líder y, ante todo, de transparente actuar”.



Pero al llegar al Estadio Metropolitano, para ver el partido de la Selección Colombia, Gutiérrez les dijo a los periodistas: Los invito a “no creer en tantos cuentos y tantos chismes”.



'De hecho, dos días después de las elecciones que ganó, ya había trinado: “Rumores van, rumores vienen. Lo cierto es que aún no he definido la persona que me acompañará en la Vicepresidencia. Le informaré al país inmediatamente tenga el nombre”.



Pero las especulaciones no han parado. De Verano de la Rosa se destaca que es muy cercano al Partido Liberal y al expresidente César Gaviria, pero también ha trabajado con el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, incluso en la consulta interpartidista.



Pero precisamente el de Char fue el nombre que ayer también mencionaron medios de comunicación nacionales que agregaron otro dato importante: la campaña del Equipo por Colombia habría apartado una cita el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana, en la sede de la Registraduría Nacional en Bogotá, para la inscripción de esa candidatura presidencial.



Información esta que no fue desmentida ni corroborada ni por las autoridades electorales ni por la oficina de comunicaciones de Gutiérrez. “Hasta el momento no tenemos información. Cualquier dato, lo estaremos contando por los grupos de prensa”, le respondió una periodista de la campaña del antioqueño a El País ayer al mediodía.

La empresaria costeña Isabel Segovia, quien en el 2014 fue postulada para ese cargo por el entonces candidato presidencial Enrique Peñalosa, igualmente ha sido mencionada, como también la actual gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y el médico barranquillero Iván Reátiga.



Lo cierto es que ‘Fico’ ha dicho que no tiene que ser una mujer, pero sí “una persona que quiera trabajar por Colombia, que sea capaz de unir, identificarse con nuestro proyecto, el proyecto de la gente en las calles”.