Convocan 'gran marcha nacional' en contra de las reformas del Gobierno 

Una iniciativa ciudadana está convocando para el lunes 26 de septiembre, en las principales capitales del país y en ciudades como Miami, Nueva York y Orlando, a manifestaciones contra las reformas propuestas por Gobierno de Gustavo Petro.



El empresario Pierre Onzaga, quien lidera esta iniciativa ciudadana, confirmó este lunes los principales puntos de la manifestación denominada la ‘Gran Marcha Nacional’.



“Uno de los objetivos de esta Gran Marcha Nacional es trazar una línea roja para que se retiren las reformas, no buscamos negociación alguna” afirmó Onzaga.



Onzaga señaló que las manifestaciones iniciarán a las 10 de la mañana y esperan que sea un espacio para los ciudadanos en general que "despertaron del sueño y el letargo inducido, de un gobierno que miente a sus ciudadanos descaradamente”.



“Adicionalmente queremos dejar claridad que este es un movimiento evidentemente ciudadano apartidista, sin bandera o rotulo diferente al de Colombia, y que se mantendrá de esta forma con el fin de dar a los ciudadanos una verdadera representación ante los partidos que se plegaron al Pacto Histórico, convirtiéndose así en una real oposición ciudadana”, agregó.

Puntos confirmados

Bogotá:



- Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar

- Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar



Barranquilla:



- Monumento Joe Arroyo hasta el Paseo Bolívar



Medellín:



- Hospital Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las Luces



Cali:



- Desde el Parque Panamericano, hasta la Plazoleta Jairo Varela



Cartagena:



- Camellón de los Mártires



Cúcuta:



- Ventura Plaza hasta el Parque Santander



Bucaramanga:



- Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán



Pereira:

​

- Centro Comercial San Andresito hasta la Plaza de Bolívar



Montería:



- Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar



Villavicencio:



- Desde el Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores



Urabá:



- Desde el Parque Infantil Casa de la Cultura Apartadó - Hasta el monumento Yo Amo a Urabá



Ciudad de Coral Gables (USA)



- 280 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 *Frente al Consulado de Colombia en Miami



Nueva York (USA)



- 10 E 46th St, New York, NY 10017.* Frente al Consulado de Colombia en New York



Houston (USA)



- Centro Comercial Gallería esquinas de Westheimer y Post Oak.



Ciudad de México (México)



Ciudad de México Av. Paseo de la Reforma, Juárez, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México. *Ángel De La Independencia