Continúan críticas contra el perdón social de Gustavo Petro

“Reafirmo: ni los corruptos ni los violentos saldrán de la cárcel, sino que vamos a perseguir a todos los que estén afuera para que vayan a la cárcel”, dijo ayer el candidato presidencial Federico Gutiérrez, desde la parte exterior de la cárcel La Picota, en Bogotá.



Aludiendo al escándalo que salpica a la campaña del también aspirante Gustavo Petro, la ‘carta’ del Equipo por Colombia agregó que “vamos a buscar el aumento de penas en número de años para los corruptos por encima de 40 años y a acabar esos privilegios de algunos pabellones, como por ejemplo del famoso pabellón ‘R Sur’, donde entró el hermano del otro candidato a negociar votos por rebajas de penas”.



Como se sabe, el viernes 8 de abril, Juan Fernando Petro, hermano del candidato por el Pacto Histórico, estuvo por espacio de seis horas en ese centro penitenciario, donde se reunió con el exsenador Iván Moreno y otras personas que también fueron condenadas por corrupción, lo que ha generado una ola de críticas en el país.



Según Gutiérrez, la verdadera intención de su contendor es ofrecerle un pacto de rebaja de penas a criminales a cambio de votos para las próximas elecciones presidenciales, lo cual deslegitima moralmente su intención de llegar al poder.



Asimismo, aseguró que Gustavo Petro y su campaña “no tienen la autoridad moral hoy para pretender dirigir el país. Es muy grave lo que está ocurriendo. Esto no es cualquier situación dentro de una campaña lo que se ha descubierto, pero que además ellos mismos fueron quienes lo informaron y luego tratan de decir que es un entrampamiento o un montaje de los medios de comunicación. No, son ellos los que tienen que responder”.



Por ello, el exalcalde de Medellín les pidió a las autoridades proceder a investigar esa situación e invitó a los colombianos a “rechazar cualquier acto de populismo irresponsable como el que se está planteando hoy, en el que lo que quieren es obtener votos prometiendo rebajas de penas para los peores corruptos y peores asesinos del país”.

‘Fico’ Gutiérrez propuso aumentar las penas a más de 40 años para los corruptos y que no tengan el mínimo de los privilegios, además de hacer una reforma al sistema penitenciario y analizar la posibilidad de eliminar el Inpec.

“Además, no hay que olvidar que también en días pasados llegó a proponer una tal JEP para narcotraficantes. ¿Hasta dónde va a llegar el país? Esto no puede ser un declive moral y aquí los criminales tienen que pagar con cárcel, no con beneficios”, dijo el aspirante por el Equipo por Colombia.



Por otro lado, la ‘carta’ de la Coalición Centro Esperanza para ocupar la Casa de Nariño, Sergio Fajardo, se sumó a las críticas en contra del aspirante por el Pacto Histórico y lo actuado por parte de su hermano en el mencionado centro penitenciario.



“En la medida que avanzan las contradicciones, más se oscurece lo que estaba pasando en esa cárcel”, aseguró el exgobernador de Antioquia durante una entrevista en Caracol Radio, en la que añadió: “La visita a la cárcel, creo que es algo inaudito, que no tiene explicación y que oscurece su campaña”.



De acuerdo con Fajardo, Petro tenía listo el proyecto de perdón social para justificar esa incursión al mundo de la corrupción en la cárcel y esta estrategia “va en contravía con lo que está pasando en el país, en la que la corrupción se traduce en desconfianza hacia todos los gobernantes, sea quién sea”.



Acerca de si sería posible que Petro no supiera de la visita a La Picota de su hermano, el aspirante por la Centro Esperanza afirmó que “ese cuento no se lo cree nadie” y añadió que este escándalo demuestra que para el aspirante por la izquierda “todo vale con tal de llegar al poder”.



El senador Roy Barreras, jefe de debate del Pacto Histórico, dijo en BLU Radio que el hermano de Petro le debe excusas a la coalición por su “torpeza”. “Lo único que me parece rescatable del debate cristiano del perdón, que no tiene que ver nada con rebajas de pena, porque se merecen la cárcel que tienen, es que el que sí tiene que pedir perdón al Pacto Histórico es el señor Juan Fernando Petro, porque le ha hecho un daño terrible a la campaña”.

Llamado

“Es valioso que la lucha contra la corrupción haga parte del debate electoral actual, en reconocimiento a la gravedad de esta problemática en nuestro país. Sin embargo, no se puede caer en ligerezas al momento de plantear propuestas para luchar contra los corruptos ni mucho menos insinuar algún grado de tolerancia con la corrupción para conseguir efectos políticos a favor o en contra de algún candidato. Esto debe ser rechazado con contundencia por toda la sociedad”, aseguró ayer el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández.



El llamado fue hecho a propósito de la controversia en la campaña política sobre este flagelo, por lo que el vocero del ente agregó: “De acuerdo con datos de nuestro Monitor Ciudadano de la Corrupción, entre 2016 y 2020 se pusieron en juego más de $90 billones por causa de la corrupción, y se contabilizaron más de 14 millones de afectaciones a personas que debieron beneficiarse de recursos públicos, pero se desviaron a propósitos particulares”.