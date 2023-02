Continúa el contrapunteo entre el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López por el Metro de Bogotá

Continúan las reacciones entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional por las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien manifestó que, si no se hace la ruta del Metro de Bogotá de manera subterránea, el Gobierno suspenderá la financiación de otros proyectos.



Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que acelerará su viaje a China para seguir buscando hacer el Metro subterráneo.



“Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación al metro de Bogotá”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



Lea además: Demandas, investigaciones y citaciones: lo que rodea a las ministras de Salud y Minas



Y reiteró el presidente Petro: "Se que lo que debió ser el gran escandalo: Botar los estudios terminados del metro subterráneo de Bogotá, pero fue un gran silencio; ahora si será el gran escándalo solo porque intentamos recuperar parte de esos estudios y transformar un proyecto en bien de toda Bogotá".



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le contestó al ejecutivo y recordó unas declaraciones de cuando era candidata en las que reconocía que lo mejor era hacer el Metro subterráneo, pero que se debía continuar con lo que ya había ejecutado en ese entonces la Alcaldía de Enrique Peñalosa.



“Sin duda el Metro subterráneo era el mejor para Bogotá, fue una absoluta irresponsabilidad por parte de Enrique Peñalosa haber votado a la caneca a nuestros impuestos, los estudios de la ciudad que estaban listos para poder tener el mejor Metro para Bogotá que hubiera sido un Metro subterráneo”, expresó López en su momento.



Y reiteró la entonces candidata: “Yo no puedo cometer la irresponsabilidad de que Bogotá siga perdiendo tiempo y plata, Bogotá necesita Metro, no lo necesita desde hace 50 años, no podemos perder cuatro años más”.



Entérese aquí: Listo proyecto de decreto para que Petro asuma regulación de los servicios públicos



Frente a esas declaraciones, la alcaldesa manifestó que saldría adelante a pesar del, según López, saboteo que estaba intentando hacer el Gobierno.



“Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá Región se respeta!”, expresó López en su cuenta de Twitter.



La advertencia del ministro Reyes la hizo desde la Casa de Nariño, quien expresó que si no se hace la ruta de manera subterránea, el Gobierno suspenderá la financiación de otros proyectos.



“Es muy claro, si no se aceptan como se ha venido diciendo que se hagan, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, expresó Reyes.