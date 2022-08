Consejos de seguridad: Petro anuncia que ya no serán exclusivos de la Fuerza Pública

En su primer consejo de seguridad en el Chocó, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que estos espacios no se podían concentrar únicamente en el tema militar, por eso manifestó su intención de convocar a las instituciones, para que se dialogue sobre los problemas y posibles soluciones para las regiones desde los mismos territorios.



El énfasis lo realizó el presidente refiriéndose a los territorios más vulnerables y afectados del país, discurso y llamado que ha mantenido desde que se posesionó como presidente de Colombia, particularmente en este caso lo hizo refiriéndose al Chocó.



“Seguridad humana implica que estos consejos de seguridad no solo sean de la Fuerza Pública, sino también de una serie de instituciones que pueden ser claves sin estar armadas en la solución de la violencia en el Chocó, por ejemplo, la universidad, la institución pública de educación, de salud”, expresó Petro.



El presidente además manifestó la importancia de que en esos mismos diálogos exista la cooperación de la sociedad, que se generen espacios en donde se puedan crear alternativas para todos los colombianos, hasta para quienes están en la ilegalidad y que vean oportunidades en la legalidad, así se reduciría la violencia en Colombia.



“Que identifique que las causas del crimen son múltiples, no es una, son múltiples, muchísimas tienen que ver con las circunstancias sociales en las que se desarrolla una población”, explicó Petro en declaraciones.



El mandatario colombiano reiteró la importancia de llamar a los jóvenes que están en la ilegalidad y a quienes no les han permitido tener oportunidades de vida, y los invitó a que ellos mismos construyan sobre el futuro que van a tener.



“En el diálogo regional queremos que asista todo el mundo, que se expresen allí las diferentes ideas y concepciones sobre cómo desarrollarse en este territorio. En campaña yo decía que el desarrollo no se impone, sale de la sociedad chocoana, florece. Ese diálogo regional tiene esa virtud”, expresó Petro.



Particularmente refiriéndose al Chocó, el presidente manifestó que le propuso a la población presentar un plan de minería artesanal y reiteró que se reforzarán las medidas para la interceptación de cocaína.

Diálogos de paz con el ELN

En las últimas horas se confirmó que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, también viajó a Cuba, junto al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para comenzar acercamientos con el grupo armado del ELN y evaluar la posibilidad de la reanudación de diálogos.



“La paz total no es solo nacional sino va más allá de las fronteras. Comparto foto tomada en la mañana de hoy minutos antes de partir hacia la República de Cuba”, afirmó Leyva en su cuenta de Twitter.



El presidente nuevamente se refirió al tema y aseguró que Rueda sabe de primera mano cómo es el conflicto en Colombia y por ende ser la persona que genere esos acercamientos con el grupo armado.



“Él primero va a hacer un tanteo. Él ya sabe cómo se está traduciendo la violencia en Colombia en cada territorio de Colombia y eso permite que él pueda tener la capacidad de contactos con los actores de la violencia. Habrá una oportunidad de que me presente un informe en algunas semanas, ahí ya dialogaremos con ustedes si se puede, que yo creo que sí, cuáles son las posibilidades, los más, los menos”, afirmó Petro.

Ola invernal

Finalmente, desde su reunión con los alcaldes de las principales ciudades del país y con Asocapitales, el presidente Petro manifestó su preocupación frente a la fuerte ola invernal que se aproxima a Colombia, por esa razón hizo un llamado a tomar medidas preventivas.



“Vamos a ordenar que todos los alcaldes tengan un mapa de riesgo ya disponible frente a las posibilidades de inundaciones, remoción de masas en los municipios que tienen pendientes y un plan de reubicación, cuyo costo tiene que hacerse con el Gobierno. Si se inunda y la gente está adentro, fracasamos”, explicó Petro.