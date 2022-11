Conciliación de la reforma tributaria será la próxima semana

Un pequeño revés tuvo la reforma tributaria en el trámite final, la conciliación, aunque la misma se esperaba fuera esta semana tan sólo será hasta la otra cuando llegue a las plenarias del Senado y la Cámara, el texto final ya concertado.



La concertación, que es el paso obligado para que un proyecto pueda ser ley, empezó a darse de lleno desde el martes, pero ante la falta de entendimiento entre los conciliadores que por el Senado están Clara López y Juan Diego Echavarría, mientras que por la Cámara lo hicieron Álvaro Monedero y Jorge Bastidas, la misma se aplazó el miércoles y sólo se retomará el jueves.



La renta a pequeñas y medianas empresas, los impuestos a la industria petrolera, como también el impuesto nuevo a las iglesias, son los temas de mayor discusión entre los conciliadores. Además, se conoció de manera extraoficial, que se han encontrado errores en el texto publicado que se aprobó en la plenaria del Senado de la República, lo cual de confirmarse llevaría a que algunos de los partidos de la coalición del gobierno se negaran a votar el proyecto en su etapa final.



El representante a la Cámara, el conservador Wadith Manzur, quien fue ponente de la reforma, manifestó que “hubo un error en la Relatoría del Senado y publicaron un texto que no correspondía con lo aprobado, por lo tanto no se puede conciliar sobre un texto que no corresponde al que se aprobó. Se está haciendo la corrección, se hará una nueva publicación y se espera que este jueves se pueda realizar la reunión de los conciliadores”.



El artículo del tributo a las iglesias fue negado en el Senado, mientras que en la Cámara de Representantes sí pasó e incluso con la aprobación de las mayorías, en donde se determinó que actividades como los viajes, seminarios, o centros educativos montados por iglesias, tendrían que pagar mayores impuestos.



Al interior de los conciliadores, pesa la postura del senador Echavarría, quien tiene el apoyo del liberalismo, el conservatismo y el Centro Democrático, para que las iglesias no tengan ese nuevo tributo.