Con plan de austeridad Petro 'aprieta el cinturón' de las entidades estatales ¿En qué consiste? 

El presidente Gustavo Petro, firmó el decreto 444 de 2023, que establece el Plan de Austeridad del gasto para los órganos que hacen parte del presupuesto General de la Nación.



El documento modifica algunas reglas en el trabajo que, de acuerdo al Gobierno, permitirán el ahorro en varios gastos que se han considerado innecesarios o excesivos dentro de las entidades, tales como los tiquetes y viáticos de los servidores públicos que ahora se deberán realizar en clase económica o en una tarifa que no supere el costo de esta. “Salvo a los que estén debidamente justificados, y en aquellos casos en los cuales los Ministros de Despacho tengan por objeto promover y gestionar el financiamiento de la Nación”, señala el documento.



Algunas excepciones al respecto se harán para los vuelos que duren más de ocho horas, que deberán estar justificados con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



Le puede interesar: Petro ordenó acelerar la evacuación de 2.500 familias en riesgo ante posible emergencia del Nevado del Ruiz



Por otro lado, para los funcionarios de la comitiva del presidente o la Vicepresidencia, no habrá lugar al pago de gastos de transporte.



Otro de los ajustes que se harán, están referidos a los gastos de papelería, suscripciones a medios, pago de publicidad, regalos y condecoraciones.



Esto indica, que las entidades del estado, deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad o propaganda personalizada que promocione la gestión del Gobierno Nacional y usar medios digitales para evitar impresiones, reducir el consumo, reutilizar, reciclar implementos de oficina, racionalizar llamadas telefónicas y a celulares internacionales y nacionales y además, se deberán abstener de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos de servidores públicos.

En materia de suscripción de revistas y periódicos, se realizarán solamente cuando sea necesario.



El plan de Austeridad también prohíbe la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades que impliquen el gasto de recursos del presupuesto de la Nación. “Las entidades deberán abstenerse de adquirir regalos corporativos, souvenirs o recuerdos. No se financiarán regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”, señala el texto.



Las condecoraciones, exceptuando las del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, también quedan prohibidas; y en los eventos oficiales de los organismos se deberá privilegiar la virtualidad.



Si el evento es presencial se deberá dar prioridad al uso de espacios institucionales, y se deberá racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos

Lea aquí: Francia Márquez entregó el primer municipio libre de minas antipersonal



En el caso de la vigilancia, las entidades evaluarán la viabilidad de implementar cámaras, alarmas u otros dispositivos para reducir el gasto en este aspecto.



En el caso de los vehículos oficiales, sólo podrán ser usados de lunes a viernes y el uso de fin de semana deberá ser justificado en necesidades del servicio de seguridad.



“Solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con el personal de planta o requieran de conocimientos especiales”, resalta el decreto, refiriéndose a la modificación de la planta de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva.



Adicionalmente, las entidades deberán justificar la necesidad de los *contratos del personal por prestación de servicios* y apoyo a la gestión de manera detallada (con los documentos precontractuales, cifras de procesos, números de proyectos, entre otros).



Para el pago de horas extra, las entidades de la Nación deberán hacer un ajuste y racionalizar el reconocimiento y pago de estas. En el caso de las *vacaciones* se deberá contar con un plan anual y estas se deberán tomar sin ser acumuladas ni interrumpidas.