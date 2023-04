¿Cómo se daría la votación para la reforma a la salud en el Congreso?

Todo indica que la reforma a la salud no contaría con el apoyo suficiente para ser aprobada en el Congreso de la República, luego de que los partidos Liberal, Conservador y la U se bajaran del proyecto, tras varios intentos de consenso con la ministra Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro.



Por eso, aunque el Ejecutivo inició su pasado periodo legislativo con una indestructible ‘aplanadora’, el escenario que se proyecta en este momento para una de las grandes promesas de campaña del Mandatario, augura una coalición dividida.



El politólogo Fernando Giraldo explica el el informe Reforma a la salud: este es el crítico panorama que enfrenta uno de los pilares del Gobierno, que, en el Senado, las únicas bancadas que se acogerían en su totalidad a la decisión de los directores de los partidos de rechazar la reforma a la salud serían las del Centro Democrático y las de Cambio Radical, que sumarían 24 votos por el no.



En el caso de los liberales, de 14 congresistas, solo 4, que corresponden al sector socialdemócrata que orienta el consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, apoyarían la iniciativa y 10 acatarían la decisión del expresidente César Gaviria.



Asimismo, de los 15 senadores que tiene el Partido Conservador, solo 2 acompañarían la reforma, mientras que 13 acogerían el rechazo anunciado por su líder, Efraín Cepeda.



Respecto al Partido de la U, el politólogo Giraldo menciona que, con dificultades, un senador podría apoyar al Ejecutivo votando por el sí, mientras que 9 estarían en contra.



Además, señala que a esos votos positivos se les sumarían los de los demás sectores que acompañan al Gobierno, que suman 38 senadores, contando al Pacto Histórico y asumiendo que la Alianza Verde sea más proclive de llegar a un acuerdo con Gustavo Petro que con los partidos tradicionales. También estarían allí las fuerzas minoritarias, que contabilizarían 45 votos por el sí y 51 por el no.



En ese sentido, el Gobierno necesitaría por lo menos 54 votos, de 107 posibles (dado que Rodolfo Hernández no está y no es reemplazable), por lo que le faltarían 9 votos para completar esas mayorías.



En cuanto a la Cámara de Representantes, Giraldo explica que el Pacto Histórico, con sus aliados más cercanos, incluyendo a los ‘verdes’, tendría 60 votos positivos, de un total de 187 posibles, así que, para tener las mayorías, requeriría de 94 votos por el sí.



Sin embargo, se espera que a ellos se les sumen 10 representantes ‘rojos’ del sector que lidera Luis Fernando Velasco, mientras que por lo menos 23 sí se mantendrían en el rechazo a la iniciativa anunciada por el presidente del liberalismo.



De los representantes ´azules’, 5 podrían votar con el Gobierno, mientras que 22 se acogerían a la decisión del presidente Cepeda de votar de manera negativa la reforma.



Igual ocurriría con la U: 3 podrían apoyar a Petro y los otros 12 estarían con el no de su directora, Dilian Francisca Toro.



Giraldo señala que el Ejecutivo también contaría con el acompañamiento de los partidos Mira y Colombia Justa y Libre, además de los votos de los 11 representantes de las circunscripciones especiales de Paz.



Sumando esos apoyos, el Gobierno tendría 90 votos a favor y los partidos contrarios 97, ya que los congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical votarían por el no, al igual que Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y las bancadas de Dignidad, Verde Oxígeno y el Nuevo Liberalismo, por lo que la reforma a la salud tampoco contaría con mayorías en Cámara.



Sumando esos apoyos, el Gobierno tendría 90 votos a favor y los partidos contrarios 97, ya que los congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical votarían por el no, al igual que Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y las bancadas de Dignidad, Verde Oxígeno y el Nuevo Liberalismo, por lo que la reforma a la salud tampoco contaría con mayorías en Cámara.