¿Cómo está la relación de Colombia con Joe Biden?, esto dice la Canciller

Natalia Moreno Quintero

El viaje del Fiscal General a Ecuador para entregar pruebas que comprometerían a un candidato presidencial con vínculos con el ELN; la respuesta del Gobierno Nacional a la carta del Embajador cubano que advertía sobre un posible atentado de esa guerrilla, y el cambio de rumbo en la relación entre Bogotá y Washington, son algunos temas de la política exterior colombiana que han sido noticia en los últimos días.



“Quiero reafirmarle que el Gobierno de Colombia es respetuoso de los asuntos de Estado y no se pronuncia sobre los procesos electorales ni la política interna del Ecuador”, asegura la canciller Claudia Blum respecto al primero de ellos.



Y agrega que sobre el caso concreto del viaje de Francisco Barbosa a Quito el Ministerio de Relaciones Exteriores a su cargo “no recibió información, al tratarse de un asunto de cooperación directa entre autoridades judiciales”.



“Colombia tiene una agenda sólida con Estados Unidos, y estamos abordándola en nuestras reuniones con los nuevos funcionarios de la Administración Biden, a medida que han sido designados”, sostiene igualmente Blum, en entrevista con Colprensa.

¿El fiscal Francisco Barbosa le informó que iba a llevar a Ecuador unas pruebas en contra de uno de los candidatos presidenciales de ese país? ¿No es eso una intervención en su política interna?

​

Quiero reafirmarle que el Gobierno de Colombia es respetuoso de los asuntos de Estado y no se pronuncia sobre los procesos electorales ni la política interna del Ecuador. En temas judiciales, en la Cancillería solo actuamos como canal diplomático cuando lo solicitan los entes competentes. En el caso que menciona, la Cancillería no recibió información, al tratarse de un asunto de cooperación directa entre autoridades judiciales. Quiero decirle que entre Colombia y Ecuador hay un acuerdo de cooperación judicial que funciona sin participación de las cancillerías.



Algunos interpretan que hay algún mensaje negativo en el hecho de que el presidente Iván Duque y su homólogo Estados Unidos, Joe Biden, no hayan conversado todavía. ¿Está previsto que haya pronto una comunicación directa entre ellos?

​

No hay ningún mensaje negativo. Colombia tiene una agenda sólida con Estados Unidos, y estamos abordándola en nuestras reuniones con los nuevos funcionarios de la Administración Biden, a medida que han sido designados. Con el secretario de Estado, Anthony Blinken, tratamos precisamente esos asuntos de la agenda bilateral. Estamos dialogando también con los miembros del Congreso de ambos partidos. Desde la Cancillería y con nuestra Embajada en Washington se está programando la conversación entre los presidentes y la fecha depende de las agendas de ambos mandatarios.



Pero ¿considera que el nuevo Gobierno de Estados Unidos respaldará las fumigaciones con glifosato con las que el Gobierno Duque quiere combatir el narcotráfico?

​

Nosotros asumimos la lucha contra el narcotráfico como una prioridad nacional, por todas las amenazas que genera. Nuestras comunidades y el país sufren los efectos de la violencia, el terrorismo, el deterioro social y la corrupción asociados a ese crimen. Es por esto que la erradicación de cultivos ilícitos y las políticas de desarrollo en zonas rurales son determinantes para nuestro futuro.

Todas las estrategias que implementa Colombia para acabar con este fenómeno se desarrollan en nuestro marco jurídico, son integrales, y valoramos mucho la cooperación de países como EE. UU., siempre comprometidos en la lucha internacional contra ese gravísimo delito.



Ante la negativa que por dos años ha habido a la solicitud de extradición de los miembros del ELN que están en Cuba, algunos sectores piensan que no vale la pena insistir. ¿Qué otro camino hay para que Colombia obtenga el apoyo de la isla en su lucha contra esa guerrilla?

​

Claro que tiene sentido insistir. Lo contrario sería favorecer la impunidad. Esos individuos del ELN son requeridos por nuestros jueces y sus solicitudes están fundamentadas en el tratado de extradición vigente entre Cuba y Colombia. Esperamos que Cuba cumpla con ese tratado. También que atienda sus compromisos jurídicos internacionales y coopere con los Estados en la lucha contra el terrorismo.



“Tengo la conciencia tranquila por estar trabajando con responsabilidad y enfocada en defender los intereses del país”. Claudia Blum Canciller de Colombia

​Desde algunos sectores se criticó al Gobierno colombiano por su gestión frente a la negociación de las vacunas contra el coronavirus. ¿Hizo falta un papel diplomático más activo para que las vacunas hubieran llegado antes al país?



La negociación bilateral y multilateral para obtener las vacunas contra el Covid-19 ha sido eficaz, rigurosa y diligente. El ministro de Salud (Fernando Ruiz) ha asumido este proceso con total compromiso y conocimiento, y ha contado con el apoyo de la Cancillería como canal diplomático. El proceso de vacunación ya se inició y, gracias al éxito de las negociaciones, tenemos asegurado el buen desarrollo del Plan Nacional de Vacunación.



¿Cree que es válido seguir apoyando a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ha funcionado el cerco diplomático planteado por el Gobierno colombiano contra el régimen de Nicolás Maduro?

​

El cerco diplomático sigue vigente y ha hecho que el mundo exija democracia en ese país y condene los abusos de la dictadura. Gracias a esa presión de los países, varios organismos internacionales están denunciando las violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen ilegítimo. El cerco debe continuar y el silencio indiferente de hace unos años no es una opción. Por supuesto, es decisivo también reafirmar el apoyo a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015, que representan la única instancia legítima de Venezuela y la esperanza democrática en ese país.



Colombia se ha distanciado de aliados claves como Estados Unidos y ha tenido conflictos con potencias como Rusia. Qué les responde a quienes aseguran que ha faltado más estrategia en el manejo de las relaciones internacionales del país?

​

La relación de Colombia y Estados Unidos es sólida y cercana. Como hablamos con el secretario Blinken, vamos a trabajar en la reactivación económica poscovid; reforzaremos nuestra acción en defensa de la democracia, la lucha contra el delito transnacional y el narcotráfico, la cooperación en paz con legalidad y derechos humanos, como también unir esfuerzos en la agenda de cambio climático que Colombia lidera en distintos escenarios.

En cuanto a la Federación Rusa, no hay conflictos. Celebramos 85 años de relaciones diplomáticas y con el nuevo embajador en Colombia, que asumió funciones hace pocos días, analizamos los principales asuntos de la agenda bilateral, que seguiremos fortaleciendo en materia comercial, política y de cooperación.



Ha habido críticas por el nombramiento en cargos diplomáticos de amigos de gente cercana al Gobierno, ¿qué responde?

​

El presidente Duque está comprometido con la profesionalización del servicio exterior y hemos aplicado medidas para fortalecer la carrera diplomática. Este Gobierno eliminó el cupo que limitaba el ascenso hasta un máximo de 50 embajadores, y esto ha permitido que hoy tengamos 70 servidores escalafonados como embajadores de carrera.

Hoy existen 615 cargos diplomáticos y consulares, y 444 funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática. Por eso es importante seguir ampliando el ingreso de estos funcionarios, para que Colombia tenga un equipo diplomático fuerte para atender las necesidades del servicio. Con esa visión, estamos aumentando los cupos para entrar a la carrera; entre 2020 y 2021 pasamos de 20 a 25 nuevos funcionarios por año, y expedimos la resolución que amplía este cupo a 40 personas en el nuevo curso de ingreso que estamos convocando.



El Gobierno Duque ha sido reacio a convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de la que hacen parte los expresidentes. ¿Por qué no les gusta ese organismo?

​

El 27 de noviembre de 2020 convoqué a una sesión informativa de la Comisión, en la que tratamos las acciones en política exterior que contribuyen a la reactivación económica frente a la crisis por la pandemia. Fue un diálogo amable y constructivo, en el que se resaltó la importancia de las relaciones internacionales para enfrentar una emergencia global. En próximas semanas estaremos convocando la primera sesión informativa de 2021, para informar temas centrales de nuestra política exterior.

Retos del Ministerio

“El país debe tener claro que la Cancillería impulsa una política exterior robusta y firme en sus principios. Apostamos a la defensa de la legalidad y la democracia en la región y en escenarios multilaterales, porque esto repercute en beneficio de nuestro país. Lideramos la agenda ambiental global con metas ambiciosas que van a transformar positivamente a Colombia. Trabajamos con otros ministerios para ampliar el comercio y las relaciones económicas externas; asumimos un papel de liderazgo regional en la CAN, la Alianza del Pacífico y en Prosur, para apoyar la reactivación sostenible e incluyente frente a la pandemia. Y promovemos la cooperación internacional en nuestros esfuerzos por consolidar la paz y en nuestras políticas frente a situaciones humanitarias como la migración venezolana”.