Comenzó reunión entre el Gobierno y partidos para concertar la reforma a la salud

Pasadas las 5:00 de la tarde comenzó la reunión del Gobierno Nacional con los partidos, para concertar finalmente la reforma a la salud que presentó el ejecutivo ante el Congreso de la República.



A la cita, en la Casa de Nariño, llegaron la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro; el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda; y el representante del Partido Liberal y exviceministro de Salud, Germán Escobar. Nuevamente a la cita faltó el expresidente César Gaviria.



A su llegada, los partidos políticos expresaron sus reparos frente a la actitud de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y al equipo técnico del Ministerio, frente a lo que ya habían concertado con el presidente Gustavo Petro.



Lea aquí: Tras el reversazo de la reforma política, ¿el Gobierno prevé más derrotas en el Congreso?



“Esperamos que lleguemos a un consenso con el presidente, ya lo habíamos hecho, pero ha sido difícil en algunos temas la concertación con el equipo de la ministra y por eso el presidente nos dijo que viniéramos a esta reunión, esperamos que salga una reforma muy buena para los colombianos”, explicó Toro en declaraciones.



Por su parte, el representante de la colectividad liberal aseguró que, hasta el momento, el partido político se mantiene con el Gobierno, sin embargo, resaltó lo difícil que ha sido concertar particularmente con el Ministerio de Salud.



“Nosotros estamos en ánimo de sacar la mejor reforma para el país, hemos hecho unos acuerdos con el presidente, desafortunadamente no se han visto plenamente consignados en el texto, así que hemos venido a dialogar eso”, explicó Escobar.



Y reiteró el exviceministro de Salud: “Hemos mantenido una línea entorno a preservar el aseguramiento como lo conocemos, por supuesto que el presidente ha buscado una forma de aseguramiento público complementario, nosotros creemos que eso técnicamente se puede trabajar y otro punto importantísimo es la libertad de elección de los usuarios”.



Por su parte, el director Cepeda aseguró que no le están solicitando nada más al Gobierno más allá de lo que concertaron con el presidente.



“Los técnicos se han reunido durante largas horas y lo que se plasma en el proyecto que nos entrega esta mañana el Ministerio de Salud no está de acuerdo con lo que se había pactado, incluso hay un acta de compromisos”, explicó Cepeda.



Y concluyó el líder conservador: “No es otra cosa lo que estamos pidiendo, es lo que ya se acordó. El equipo de la ministra ha consensuado temas con nuestros equipos técnicos que no están reflejados en el articulado”.



En la reunión que se está llevando acabo en el Salón Bolívar están participando el presidente Petro; el ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Salud, Carolina Corcho; el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; el secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, los partidos políticos y los ponentes de la reforma.