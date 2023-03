"Colombia tiene uno de los sistemas de salud menos peores", dice el exalcalde Rodrigo Guerrero

“Colombia tiene uno de los sistemas de salud menos peores”, sostiene con contundencia el médico Rodrigo Guerrero.



Quien fuera director del Hospital Universitario del Valle y rector de la Universidad del Valle, se pronunció así a propósito del debate que se ha suscitado en todo el país incluso desde antes de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicara ante el Congreso de la República el proyecto de ley que tiene por objetivo reformar varios aspectos del sistema de salud vigente actualmente en Colombia.



Le puede interesar: Exministro Juan Fernando Cristo sobre la ley de sometimiento: "deberían suspender su trámite"



“Hay que aplicar correctivos, pero construir sobre lo construido, y yo creo que ha sido muy importante el papel de políticos como Roy (Barreras, actual presidente del Senado) o como Dilian (Francisca Toro, hoy presidenta del Partido de la U) para hacerle entender eso al Gobierno Nacional”, agrega el dos veces alcalde de la capital del Valle del Cauca en entrevista con el subdirector de Información del diario El País, Diego Martínez Lloreda.



Como se sabe, en distintas ocasiones Barreras le hizo fuertes cuestionamientos tanto al contenido de la reforma propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en lo relativo a la liquidación de las EPS, como a la actitud poca conciliatoria que venía en la ministra Corcho.



De igual forma, Dilian Francisca Toro lideró la llamada contrarreforma que los partidos de la U, Liberal y Conservador le propusieron al presidente Gustavo Petro, a partir del contenido inicial del proyecto legislativo y que, se espera, comience a ser discutido formalmente la semana que está por comenzar.



Precisamente, sobre la polémica iniciativa, Rodrigo Guerrero continúa diciendo: “Algo que me gusta de la reforma a la salud, como quedó tras los ajustes que se hicieron, es que se elimina la posibilidad de que las EPS, que son los entes financiadores, tengan sus propias clínicas. También me pareció positiva la actitud de toda la sociedad y del mismo Gobierno, que aceptó que se le aplicaran cambios a la reforma. Yo creo que eso es un buen augurio de lo que puede pasar en la reforma pensional y en la laboral”.



Le puede interesar: ¿Dilian Francisca Toro será candidata a la Alcaldía de Cali? Vea el video de sus 'confesiones' políticas



De igual forma, el exmandatario de la capital del Valle del Cauca se pronunció con respecto al Gobierno de Gustavo Petro: “Yo no tenía mayores expectativas con Petro, él no tiene récord de haber sido un buen administrador, y el mejor predictor del comportamiento de uno es el comportamiento pasado. Yo no tenía mayor expectativa, pero he visto con complacencia que en la parte de salud se ha podido dialogar. Falta todavía mucha tela por cortar y no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Petro tiene que entender que es muy distinto ser candidato a ser presidente”.



Vea la entrevista completa, en la que Rodrigo Guerrero también se refiere a la gestión del actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y da sus opiniones sobre el estallido social que tuvo como epicentro a esta ciudad durante el 2021, en el siguiente enlace: