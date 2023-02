Colombia pedirá a la ONU retirar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas

Bolivia y Colombia plantearán el próximo mes, en la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, aceptar el uso tradicional de la hoja de coca y retirarla de la lista de sustancias prohibidas,



Así lo informó este miércoles la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, en entrevista con Colombia Hoy Radio, donde dijo que hay que "comenzar a desestigmatizar la discusión sobre el problema de las drogas".



La funcionaria explicó que el planteamiento se hará en la sesión número 66 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND por sus siglas en inglés), que tendrá lugar del 13 al 17 de marzo próximo en Viena, Austria.



"Bolivia emprendió hace más o menos diez años una iniciativa para lograr la legalización del uso tradicional de la coca. Lo que ellos hicieron fue denunciar la Convención de Estupefacientes", manifestó la Viceministra Gil.



Y agregó que: "en este momento Bolivia y Colombia consideran que es el momento de volver a poner el tema sobre el tapete", por lo cual, se presentarán las bases para el uso lícito de la hoja de coca en la reunión anual del órgano de la ONU.



La Viceministra advirtió que los eslabones más frágiles de la cadena -es decir el campesinado- no son los que deben ser "atacados", sino que se tiene "que ir por las mafias que están detrás".



En ese sentido, dijo que se analiza "cómo se podría hacer para sacar la hoja de coca –la hoja, no la cocaína– de la lista de sustancias prohibidas".



"Por eso el Presidente insiste tanto en que tenemos que reforzar en materia de seguridad la interdicción, pero no penalizar al campesinado con la erradicación forzosa", finalizó diciendo que alrededor de este tema se requiere "mucho trabajo pedagógic".