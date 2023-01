Colombia Compra Eficiente explicó contratos con 'Lalis', la influenciadora petrista 

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente respondió a los diversos cuestionamientos que surgieron por los contratos que le han sido entregados a la influenciadora Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, de la campaña presidencial del ahora presidente Gustavo Petro.

La entidad manifestó que los contratos surgieron debido a la iniciativa que tiene Colombia Compra Eficiente de impulsar y consolidar un nuevo enfoque en la contratación estatal, centrándose en productores o actores de la economía tradicional para que puedan acceder al Estado.

“Se identificó la necesidad de fortalecer la estrategia comunicativa, para lo cual se generaron contenidos que se aproximan al lenguaje de las y los ciudadanos. Esto es democratizar el acceso a la información con el fin de que la ciudadanía comprenda el sistema de compra pública y sea partícipe de estos procesos”, expresó la entidad en un comunicado.



La estrategia comunicativa de Colombia Compra Eficiente está enfocada en fortalecer las compras públicas y la contratación estatal con las economías populares y regionales, trabajar en una política contra el hambre y trabajar en la transparencia y la lucha contra la corrupción.



Para dar a conocer dicha estrategia, la entidad realizó diferentes contrataciones relacionadas con la asesoría y preparación de la preproducción, producción, posproducción y divulgación de piezas comunicativas, entre esos contratos está el de Lalis.

El objetivo específico del contrato de la influenciadora es: “asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”.



Colombia Compra Eficiente manifestó que dicha contratación incluyó diferentes funciones y no solamente asesorar la creación de la cuenta de la entidad en la aplicación Tik Tok que hasta ahora comenzará a ser manejada. También aseguraron que Beltrán contaba con toda la experiencia para obtener el trabajo y los contratos.



“Durante los meses de noviembre y diciembre (2022), una de sus líneas de trabajo se centró en el diseño de la narrativa e imagen de las redes sociales de la ANCP-CCE, en la que se incluyó la apertura de la cuenta en la red social Tik Tok, y que se empezará a implementar en 2023 con el fin de posicionar las nuevas apuestas de la Agencia. Esta no fue su única función”, expresó la entidad.



Lalis fue una de las influenciadoras de redes sociales más relevantes en la campaña presidencial del ahora presidente Petro.



En medio de esta, Lalis cuestionó a personas como Natalia Bedoya por tener contratos de altas sumas de dinero con el Gobierno, frente a esa situación, la misma influenciadora respondió y aseguró que se había equivocado teniendo esa percepción de Bedoya y sobre la forma en la que se contrata con el Estado.



“Cuando uno desconoce la institucionalidad y nos quedamos con los primero que vemos solemos decir cosas que están mal legalmente. Por desconocimiento de la normatividad terminé juzgando una persona y sí, lo acepto, pero aquí estamos para explicar bien en el asunto”, expresó Beltrán en un video.



La influenciadora reiteró en que su trayectoria y experiencia profesional la hace idónea para el cargo y expresó que no está cometiendo ningún delito, sino simplemente está trabajando. Además, reiteró que ella defenderá al Gobierno cuando lo considere y así mismo lo cuestionará cuando corresponda.



“Yo soy profesional, no tengo ningún posgrado, de hecho, han dicho que soy bachiller, acá adjunto mi acta de grado, soy orgullosamente egresada del Politécnico Gran Colombiano (…) Soy una persona calificada y nadie de planta que trabaja en Colombia Compra Eficiente tiene los saberes en términos de redes sociales como yo los tengo”, explicó la comunicadora social.



Y concluyó: “Mi contrato no tiene nada ilegal, soy idónea para el cargo, mi trabajo y mis estudios me dan para estar donde estoy, no hay nada corrupto en él y no entiendo cuál es el ataque gratuito”.