Coalición de la Esperanza denunciará a Duque por supuesta participación indebida en política

Como participación indebida en política, calificaron los integrantes de la Coalición para la Esperanza, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, las declaraciones que el presidente Iván Duque dio en una entrevista con el periódico El Tiempo sobre las próximas elecciones.



“Veo a personas con grandes capacidades y condiciones empezando a salir al ruedo y eso me parece muy motivante”, manifestó el mandatario cuando se le preguntó si cree que su partido revertirá la situación en la que los candidatos de oposición Gustavo Petro y Sergio Fajardo van a la cabeza de las encuestas.



Los miembros de la coalición rechazaron esta afirmación de Duque y aseguraron que evidencia su parcialidad al elogiar a posibles candidatos para 2022.



“Para la coalición, es un hecho sin precedentes en la historia contemporánea que un presidente de la República intervenga en política de frente, tal y como lo hizo Duque el día de hoy cuando, en entrevista con el diario El Tiempo, calificó de ‘motivantes’ las candidaturas de algunos políticos y precandidatos presidenciales.



Los miembros de la coalición recuerdan que las normas vigentes en Colombia prohíben a todos los servidores del Estado utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular.

Le puede interesar: Gabinete de Iván Duque: ¿qué ministros se destacan y cuáles se rajan?



Por su parte, el senador del partido Verde y también precandidato presidencial Antonio Sanguino, quien también anunció que denunciará al presidente por participación en política, compartió en sus redes sociales un video de una entrevista con la periodista Vicky Dávila, en el que el presidente Duque elogia a los ex alcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char, quienes también han sonado como candidatos presidenciales.



“Colombia necesita personas que construyan y no que destruyan, personas que no estén pensando en cómo dividen a la sociedad, como generan pugnacidad de clases, sino cómo integran. Esas personas que usted menciona (Gutiérrez, Peñalosa y Char) son personas que tienen esa trayectoria”, afirmó el mandatario.



“Por descarada participación en política en favor de Federico Gutiérrez, Alex Char, Enrique Peñalosa y los precandidatos del Centro Democrático, interpondré denuncia contra el Presidente Duque ante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, manifestó Sanguino.